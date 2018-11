Morten Ramm og TVNorge i full krangel om julekalender

View this post on Instagram

Vår alles @mamarki har hatt en julekalender i seks år nå, hvor han tester 24 øl, en i hver luke, MEN ALT ER SPILT INN PÅ EN DAG. Han blir mer og mer murings for hver «dag» som går. Han går i gang for 7.året. 7 år med samme idé. Noen i Danmark lagde det ifjor, faktisk, og onde tunger vil ha det til at de rappa konseptet fra Marki. I år går det rykter om at Norges to største underholdere, nemlig brødrene YLVIS skal lage AKKURAT det samme. De er jo så flinke, hvorfor finner de ikke på noe eget? Jaja. Marki er blid som en lerke han, og kjører på i år også. For 7.året på rad. 1.desember på humornieu og viafree. God Jul!