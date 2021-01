Morten Harket avslørt som «Vikingen»

Amanda Gorman i Gyldendal

Gyldendal skal oversette diktene til den amerikanske poeten Amanda Gorman. Nylig skrev Klassekampen at flere forlag var svært interessert i å få til en avtale med den 22 år gamle poeten som leste dikt under Joe Bidens innsettelsesseremoni – og imponerte en hel verden. Gyldendal melder at de satser på en høstlansering av hennes tre bøker og en gavebokversjon av selve diktet.