Moren til Frank Løke: – TV 2 burde skamme seg

– Han har jo sykla over Hardangervidda og løpt maraton i den Borat-drakten, og TV 2 tok ham med for at det skulle være litt «showing». De ventet vel et eller annet fra ham, sier Hilde Løke til Ukeslutt på NRK.

Tidligere denne uken ble det kjent at håndballspilleren Frank Løke (38) ikke får være med videre i TV 2-programmet «Skal vi danse» etter et stunt under forrige lørdags episode, som TV 2 selv omtaler som et «nakenstunt».

TV 2 svarer: – Skjønner at det kommer kritikk

38-åringen overrasket både TV-seerne og dansepartner Tone Jacobsen med å stille opp i såkalt mankini under «Skal vi danse»-sendingen. Antrekket er også kjent som «Borat-drakt».

– Du kan ikke kalle det et nakenstunt. Han var ikke naken, sier Hilde Løke.

Frank Løke ble kastet ut av «Skal vi danse» da han kastet klærne under forrige ukes sending. Foto: TV 2

– Skulle være en showman

Løke får heller ikke være med i det kommende TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste», og TV 2 sier at det dreier seg om en «helhetsvurdering som følge av stuntet og Løkes oppførsel i etterkant».

– Både helgens stunt som vi tok avstand fra, Løkes oppførsel i etterkant og uforutsigbarheten han representerer og tydelig gir uttrykk for, spiller inn i den beslutningen, uttalte programredaktør Jarle Nakken etter beslutningen.

Den tidligere håndballspilleren stilte slik kledd da han løp Bergen City Maraton tidligere i år. Lignende kledd syklet han også rittet Jotunheimen rundt i juni, som er på omtrent 430 kilometer. – TV 2 tok ham med på «Skal vi danse» for at det skulle være litt «showing», sier mor Hilde Løke. Foto: Instagram/Frank Løke

Moren sier at TV 2 var veldig klar over Borat-drakten til Frank Løke. At han derfor skulle få sparken fra de to TV 2-programmene, mener hun er urettferdig.

– Frank har gjort nøyaktig det han har fått beskjed fra TV 2 om å gjøre – han skulle være en showman blant de vanlige danserne. Han er alltid en blid gutt og forsøker å underholde alle, sier Løke.

– Bør skamme seg

Frank Løke selv har uttalt at han føler seg kastet under bussen av TV 2. Han mener tv-kanalen fra starten av oppfordret ham til å by på underholdning og galskap, og at han serverte akkurat det de ville ha.

Det som forvirrer moren og flere med henne, er en nyhetsreportasje som TV 2 sendte før konkurransen. Den hadde tittelen «Frank Løke ønsker nakensjokk i Skal vi danse» og viser Løke som danser i Borat-drakten sammen med dansepartneren.

– Han måtte til og med løpe til hotellrommet og hente drakten på oppfordring fra TV 2. Så skal han få en skyllebøtte uten like fra dem fordi han hadde den på på lørdag. TV 2 burde skamme seg slik de behandler folk, sier hun.