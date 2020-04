Monsen inviterer deg hjem i påska: – Tenk på eventyrene som venter

Egentlig skulle Monsen vært på en månedslang tur over vidda med hundene sine i disse dager, men slik ble det ikke denne gangen.

– Det gjør vondt å ikke kunne dra på tur. Men dette blir en veldig god erstatning. Programmet kommer til å bli fylt med masse turstemning som jeg håper kommer til å spres gjennom skjermen, sier Monsen.

Erfaring med å være alene

For mange har hverdagen de siste ukene blitt snudd på hodet, og for en del har det betydd mye alenetid.

Er det noe Monsen har fått mye erfaring med gjennom alle ekspedisjonene sine, så er det nettopp det å tilbringe mye tid alene over lengre tid.

– Canada på tvers var en ekspedisjon som varte i 2 år og 7 måneder sammenhengende. Når det blir så mye tid alene, så kan man lett oppleve en mental kamp som er usunn. Men jeg forstod at jeg måtte velge de riktige tankene og gjøre de riktige tingene, påpeker Monsen.

– Hvis du har det tungt og vondt nå, så går det over før eller siden. Det kommer ikke til å være sånn for alltid, fortsetter han.

DELER ERFARINGER: I løpet av mange ekspedisjoner har Lars Monsen vært mye alene. Nå kan han dele noen av de erfaringene han har gjort på veien. Foto: Håvard Jenssen / NRK

– Tenk på eventyrene som venter

Den erfarne villmarksmannen har også tips til hva man kan bruke den tiden vi er inne i nå på.

– Begynn å planlegge. Ta frem drømmene nå og gjør alvor av dem. Det kan være en tur på fjellet til høsten eller en månedslang ekspedisjon neste år. Disse dagene med planlegging kommer til å gi mye glede, sier Monsen.

Han håper dette programmet kan bidra til at folk nå ser fremover.

– Tenk på eventyrene som venter. Korona-tiden kommmer til å gå over. Vi må bare være tålmodige, gjøre de riktige tingene som et lag og høre på myndighetene, sier han.

Det beste fra ekspedisjonene

I tillegg til hyggelige gjester, gode råd og turtriks, blir det også gjensyn med de beste Monsen-ekspedisjonene i programmet.

Selv om han synes han det er vanskelig å velge én favoritt blant de utallige turene, trekker Monsen likevel frem Canada på tvers som noe helt spesielt.

MANGE HISTORIER: Lars Monsen har mange gode historier fra alle ekspedisjonene han har vært på. Foto: Havard Jenssen / NRK

Fiskeopplevelser, møter med ulv og bjørn og ikke minst den ekstreme kulda.

Én historie fra Canada-ekspedisjonen har festet seg spesielt godt:

– Jeg var sammen med en lokal indianer der borte som skjøt ni ulver i løpet av to døgn. Han tok ulvene inn for å tine dem opp før han skulle flå dem. Jeg har videoklipp av at ungene hans kryper over de døde ulvene inni tømmerkoia der de bodde. Slike ting fester seg, sier Monsen.

Er det klipp fra Monsen-ekspedisjonene du ønsker å se igjen? Da kan du skrive inn forslaget ditt i chatten som går underveis i «Alltid Sammen»-vinduet mens du ser sendingen på nrk.no. Kanskje er det nettopp ditt favorittklipp som dukker opp på skjermen i løpet av påska.