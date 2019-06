Danseren Mona Berntsen har stått på scenen med en rekke av verdens mest kjente artister. Hun tilbrakte nesten to år på veien med Justin Biebers «Purpose tour».

Så sto hun på Super Bowl-scenen med Justin Timberlake.

Før hun i mai skapte overskrifter med Madonna under Eurovision-finalen i Tel Aviv i Israel.

Under opptredenen hadde Berntsen på seg en jakke med det palestinske flagget på ryggen. Hun danset side om side med en annen danser med et israelsk flagg på ryggen.

Madonna med politisk markering i Eurovision Song Contest.

Ifølge Madonna selv skal det hele ha vært en markering for fred og samhold mellom de to landene.

Markeringen har skapt reaksjoner verden over.

– Hadde det vært et budskap jeg hadde syntes var helt forferdelig, så hadde jeg jo selvfølgelig sagt noe, sier hun til NRK.

Se hvordan Berntsens forhold til Norge har endret seg etter hun flyttet:

- Blir mer norsk av å flytte ut

Har måttet tåle mange avslag

29-åringen fra Eiksmarka i Bærum bor til daglig i Los Angeles, og har en karriere få kan drømme om. Hun elsker å stå på scenen, og hun har blitt en mester i å få et hotellrom til å føles som hjemme etter all reisingen.

– For meg har turnéene vært noe av det viktigste, for du blir virkelig tatt med inn i en familie. I tillegg til de jobbene hvor det er mye tillit, når en koreograf stoler på at du skal levere. For eksempel var Superbowl veldig stort for meg, og å danse med Madonna, ikke minst.

Men Berntsen legger ikke skjul på at proffsatsingen har kostet. For bak hvert tilbud står det både knallhardt arbeid og en rekke avslag.

– Dansen er én ting, men det er så mye psykisk man skulle forberedt seg på som ung. Det handler ikke bare om det du gjør utøvende. Det er så mye mer, med hele atleten man må være, sier hun.

I 2008 vant hun den skandinaviske finalen av «Dansefeber», og i 2010 pakket hun sakene og flyttet til Los Angeles.

Det har brakt med seg opplevelser på godt og vondt. Ingen av dem ville hun vært foruten.

– Jeg hadde ikke vært den samme utøveren eller det samme mennesket uten dem. Men jeg ville jo ikke anbefalt lillebroren min å gjøre det, eller et menneske jeg er glad i. Jeg ville ikke anbefalt hvem som helst å gå gjennom det jeg har vært gjennom. Det er ikke en «cotton candy sky»-by som man vil at det skal være, sier hun.

Lever ikke et liv man kan kontrollere

Som profesjonell danser, lever Berntsen et liv det ikke alltid er like lett å planlegge rundt. Hun husker ikke sist hun hadde en dag på sofaen, og er nesten aldri på kafé med venner.

– Jeg har ikke et liv hvor jeg kan kontrollere at jeg får vært med på bursdager, konfirmasjoner eller andre hyggelige tilstelninger, sier hun.

– Det er litt leit noen ganger, men det er også blitt et liv jeg er vant til, og har akseptert. Men den første fridagen i går var ganske deilig den, altså.

Se hva Berntsen ønsker å bruke sin fridag på:

- Skulle gjerne hatt en fridag

– Må stoppe fordi det lukter Norge

For tiden er hun hjemme i Norge, og det ønsker hun å være mer fremover. Til NRK forteller hun at selv om det er gøy å jobbe med de store internasjonale stjernene, så savner hun hjemlandet.

– Jeg føler meg litt som en sånn «gæren kunstner», når jeg må stoppe opp utenfor Gardermoen fordi det lukter Norge.

Lukten av Norge

Nå vil Berntsen utvikle dansen sin videre, og lære seg nye ting.

– Det vil alltid være dans i alt jeg gjør, sier hun og legger til:

– Men jeg er litt sånn av natur at jeg hele tiden vil lære meg noe nytt, og hele tiden utvikle meg. Den skumle tanken om å ikke få til noe, og så lære meg det, er en form for «drug» for meg.

Berntsen har vært mye på Bogstad gård i oppveksten. Foto: Louise Thommessen / NRK

– Jeg trenger å lese en bok

Den siste tiden har Berntsen jobbet på både «Norske Talenter» og «Billboard» i Las Vegas.

Hun forteller at begge jobbene krever at man jobber 13 timer i døgnet, og at det er tungt å dra rett fra Norske Talenter til Gardermoen, for å fly rett på trening i USA.

– Det har vært så mange inntrykk, så mye følelser og så hard trening, at akkurat nå er jeg på et punkt hvor jeg bare trenger å lese en bok, eller noe, ler Berntsen.

– Jeg trenger å drømme meg bort, og gjøre noe annet som mennesket Mona, ikke bare jobb-Mona.