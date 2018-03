Moldejazz med underskudd i 2017

Regnskapet for Molde International Jazz Festival for 2017 viser et underskudd på kr 765.164 kroner. Moldejazz sitt underskudd for 2017 skyldes i all hovedsak vel 1 million kroner mindre i billettinntekter enn budsjettert, melder festivalen. Les sak i Romsdals Budstikke.