Minst femten Disney-klassikere kommer i ny drakt

En ny versjon av «Løvenes konge» har premiere på onsdag. Det er den sjette av Disneys klassikere som nå blir laget på nytt.

Totalt skal det produseres femten nye versjoner av Disney-konsernets animasjonsfilmer. Blant annet kommer det nye versjoner av «Ringeren i Notre-Dame», «Sverdet i stenen» og «Lilo og Stitch»

Alle de nye filmene her: Ekspandér faktaboks Lanserte filmer: Askepott (2015) Jungelboken (2016) Skjønnheten og Udyret (2017) Dumbo (2019) Aladdin (2019) Løvenes konge (2019) Kommende filmer: Lady og Landstrykeren (2019) - Kommer ikke på kino Mulan (2020) Cruella (2020) Sverdet i stenen (Ukjent lanseringsdato) Den lille havfruen (Ukjent lanseringsdato) Ringeren i Notre Dame (Ukjent lanseringsdato) Lilo & Stitch (Ukjent lanseringsdato) Pinocchio (Ukjent lanseringsdato) Snøhvit og de syv dvergene (Ukjent lanseringsdato) Kilde: Disney/Hollywood reporter/Deadline

En av årsakene kan være at historiene som blir fortalt har vist at de fungerer, ifølge Aftenpostens filmanmelder May Synnøve Rogne.

– Hvorfor skal de drive og bruke penger på å lage nye historier, når folk elsker de gamle historiene, og ser dem igjen og igjen, sier Rogne til NRK.

May Synnøve Rogne jobber som filmanmelder i Aftenposten. Foto: Brage Lie Jor / NRK

– Disney kan framstille seg så familievennlige de bare vil, men til syvende og sist handler det om penger, sier Rogne.

Hun trekker blant annet fram Disneys storfilm fra 2018, «A wrinkle in time», som et eksempel på at ikke alle nye fortellinger slår like godt an. Filmen ble så dårlig mottatt i USA at den aldri nådde norske kinoer.

– Det tok helt av

Miriam Strandquist sier selv at hun kan i alle fall 90 prosent av replikkene i «Løvenes konge» utenat. Foto: Brage Lie Jor / NRK

En av dem som setter pris på at Disney lager disse filmene er 30 år gamle Miriam Strandquist. Hun er selverklært «Løvenes konge»-nerd, og skal på premiere på onsdag.

Hun har sett filmen mange, mange ganger gjennom oppveksten, og forteller at familien hennes også lot seg inspirere av filmen.

– Møblene på rommet mitt fikk mønster fra «Løvenes konge», og pappa malte til og med en slags helleristning av Simba i hagen. Det tok helt av, sier Strandquist.

30-åringen får fremdeles tårer i øynene når bildene av Mufasas død ruller over PC-skjermen hennes.

– Det er jo det tristeste i hele verden, sier hun.

P3morgen covrer «Løvenes Konge»-låta «Fyll ditt sinn med kjærlighet», med hjelp fra Anne Aartun, som har den originale stemmen til Nala! Du trenger javascript for å se video. P3morgen covrer «Løvenes Konge»-låta «Fyll ditt sinn med kjærlighet», med hjelp fra Anne Aartun, som har den originale stemmen til Nala!

Kommer ny strømmetjeneste

Alle disse filmene blir tilgjengelig på Disneys nye strømmetjeneste, Disney+, som lanseres i USA i november. Tjenesten blir etter planen tilgjengelig i Europa neste år.

Faglig leder Terje Gaustad ved BI, mener at de nye filmene passer godt inn i Disneys strategi.

Terje Gaustad er førsteamanuensis på BI. Foto: Handelshøyskolen BI

– Hver franchise og hvert univers kan forstås som en merkevare, og Disneys merkevare-katalog er verdigrunnlag ikke bare for filmene, men for TV-serier, fornøyelsesparkene, merchandising, - og selvfølgelig etter hvert også for den nye strømmetjenesten, skriver han i en epost til NRK.

Han trekker også fram at oppkjøpene Disney har gjort av flere av de andre store filmselskapene, som Marvel, Pixar og Lucasfilm passer godt inn i strategien til selskapet.

Trenger et nytt publikum

I tillegg til det økonomiske aspektet, trenger Disney å lage disse filmene for å nå ut til et bredere publikum, ifølge NRK-anmelder Marte Hedenstad.

Marte Hedenstad er anmelder i NRK. Foto: Erlend Laanke Solbu / NRK

– Disney trenger å hanke inn en ny aldersgruppe til sine etablerte eventyr, sier Hedenstad.

Hun trekker fram at både «Aladdin» og «Løvenes konge» er snart 30 år gamle filmer.

– Dette er Disneys måte å avle opp en ny generasjon Disney-elskere, sånn at de kan tjene nye, store penger på dem etter hvert.

Disney har ikke besvart NRKs henvendelser.