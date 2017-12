Mini-Sinnataggen auksjoneres bort

Med en utropspris på 1,5 – 2 millioner kroner legges en av flere eksisterende Sinnataggen-utgaver ut for salg mandag.

Skulpturen i Vigelandsparken er en av landets største turistattraksjoner. Men det er mindre kjent at billedhugger Gustav Vigeland (1869–1943) lagde en rekke utgaver av den lille hissigproppen i bronse. Ifølge Vigeland-museet finnes det opp mot 10 ulike utgaver av Sinnataggen som er utført i kunstnerens levetid.

Utgaven som auksjoneres bort mandag skiller seg fra den kjente Sinnataggen på flere måter:

Den ble støpt i 1911, mens skulpturen i Vigelandsanlegget ble modellert i 1928.

Den er vesentlig mindre, bare 34,5 centimeter høy, mens den mer kjente utgaven er 83 cm.

Den har hår på hodet.

– I tillegg er den noe grovere i stilen enn Sinnataggen som står i Vigelandsparken, utdyper Hans Richard Elgheim ved Grev Wedels plass Auksjoner.

Sinnataggen i Vigelandsparken er en av Norges største turistattraksjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han sier at den opprinnelige tanken var at flere sinnatagger skulle inngå som en del av et fonteneanlegg, som var tenkt utført på flere ulike steder i Oslo. Men i stedet ble den Sinnataggen-utgaven vi kjenner i dag plassert på broen i Vigelandsanlegget.

Elgheim sier det skjer relativt sjelden at sinnataggene legges ut for salg.

– En av dem ble solgt for 1,1 millioner kroner for 15 år siden, og det kan fort gå 15–20 år før dette skjer igjen, sier Elgheim, som forventer stor interesse.

– Det er et nasjonalt ikon i toppklassen. Husk at Vigelandsparken er vår største turistattraksjon. Folk kranser seg ikke rundt monolitten, men nede på broa rundt Sinnataggen, sier han.

Spent på interessen

Jarle Strømodden, som er leder ved Vigeland-museet sier at han er veldig spent på hvor stor interesse det vil være for Sinnataggen – ikke minst fra utlandet.

– Det er lett at man ikke får fullt ut føling med hvor ettertraktet kunsten til Vigeland er, i og med at det er sjelden at noe legges ut på annenhåndsmarkedet, sier han til NRK.

Strømodden sier at salgsobjektet er påfallende lik den første skissen av Sinnataggen som stammer fra 1901.

– Dette motivet, samt enkelte andre, fulgte Vigeland gjennom store deler av hans yrkesaktive liv.

Sinnataggen ble stjålet fra Vigelandsparken i 1992, men to uker senere dukket den opp på en parkeringsplass i Oslo. Foto: Agnete Brun / NTB scanpix

Et hardt liv

«Sinnataggen» har vært utsatt for en lang rekke påkjenninger. Natt til 1. januar 1992 ble den vel 40 kilo tunge skulpturen skåret av sokkelen, men to senere ble den funnet igjen på Årvoll i Oslo. Senere har vandaler påført Sinnataggen ankelbrudd, griset ham til med maling, og ufrivillig gjort ham til hovedperson i ulike politiske stunt.

NRK har tidligere omtalt at falske kopier av Sinnataggen har blitt solgt på det private markedet.