Miljøvernere misliker plasttrenden

De siste årene har flere og flere nordmenn valgt å heller ta et plasttre inn i stua, enn et ekte tre. Tall fra Ipsos og organisasjonen Norsk Juletre antar at om lag 350 000 norske hjem har plasttre.

På Plantasjen i Oslo er Fabian og Hanne Kristin Rohde på jakt etter et juletre av plast. Det vil de ha fordi de synes det er mest praktisk.

– De ser jo nesten like fine ut, og da er det greit å ha et plastjuletre som kan brukes flere ganger, sier Fabian Rohde.

Hanne Kristin Rohde er tidligere seksjonsleder for vold- og seksualforbrytelser i Oslo, nå er hun forfatter. Hun synes det er enklere når man slipper vanning og barnåler fra et grantre, og ønsker å ha et tre som ser fint ut hele desember.

– Unødvendig miljøproblem

Rasmus Hansson vil heller dra ut i skogen og felle sitt eget juletre enn å kjøpe et laget av plast. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Rasmus Hansson, talsperson for Miljøpartiet de Grønne, er derimot ikke like begeistret for juletrær av plast.

Han sier oljebruk og fraktkostnader gjør dem lite miljøvennlige.

– Det er et unødvendig miljøproblem med plastjuletrær, fordi vi har rikelig med fine, levende, norske og kortreiste julegraner. De drysser riktignok litt, men folk har jo feiebrett og støvsuger, sier Hansson.

Også Natur og Ungdom anbefaler å droppe plastjuletreet.

– Det beste er å hogge juletreet selv, eller kjøpe et norsk ekte juletre. Plasttrærne er produsert av olje, og vi er nødt til å produsere mindre plast, sier nestleder Gaute Eiterjord.

Miljøorganisasjonene er mot det, men likevel velger mange å kjøpe juletrær laget av plast. Her fra Hageland Skoger i Drammen. Foto: Rushda Syed / NRK

Sverige er ikke fan av plasten

Gartner Hilde Poppe i Plantasjen sier de har sett en stor økning av plasttrær de siste årene, men at det er på vei til å flate litt ut.

Og selv om trærne har vært en hit i Norge, er de ikke særlig populære i Sverige.

– Vi ser generelt at i Sverige er de glad i å lage ting selv, og drive det frem, mens vi er nok kanskje litt kjappere og vil ha ting ferdig. For for eksempel eldre, er det helt genialt å slippe alt med ekte juletrær, sier hun.

Håkon Lindahl, fagrådgiver i Fremtiden i våre hender, sier klimasparingen i jula ikke står og faller på juletreet.

Håkon Lindahl i Fremtiden i våre hender sier det er flere måter å være klimavennlig på i juletiden. Foto: Pressebilde

– Vi har sett på studier, og hovedkonklusjonen er at ekte juletrær er litt bedre enn plast. Men forskjellene er veldig små, og skal man tenke miljø i jula er det ikke der kampen står.

–Det har mer å si om man tar bilen til butikken eller ikke. Ekte juletre er bedre, men det man kjøper og legger under treet er viktigere, sier han.