Miljøaktivistar prøvde å lime seg fast i «Skrik»

Aksjonistane seier dei utførte aksjonen i protest mot regjeringas oljepolitikk. Det var tidsskriftet Tidens ånd som først skreiv om saka.

Politiet opplyser til NRK at dei har gripe tre kvinner i 20-åra, som no er køyrde til arresten.

– Vi vil etterforske saka vidare og finne ut kva slags konsekvensar det kan få, seier operasjonsleiar Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Ifølge Nasjonalmuseet prøvde to av aktivistane å lime seg fast i ramma av biletet, medan den tredje person filma eller tok bilete av aksjonen. Aksjonistane blei tekne hand om av vektarane på museet.

– Så tømte vi Munch-rommet som no er stengt, medan resten av museet er ope, seier kommunikasjonsrådgjevar Ole-Morten Fadnes til NRK.

Ingen skade på biletet

Dei siste vekene har det vore fleire liknande aksjonar mot kjende måleri andre stader i Europa. Tidlegare har blant anna verk av Andy Warhol, Leonardo da Vinci og Vincent van Gogh vore mål for aksjonistar.

Fadnes dette har gjort at dei har vore ekstra merksame på at liknande aksjonar kunne skje også her.

– Vi hadde venta at det ville skje. Det har vore aksjonar rundt om i Europa, og vi har eitt av, om ikkje verdas mest kjende måleri.

«Skrik» er sikra med glas og avstandssensorar. I tillegg er det alltid vakter til stades i rommet. Biletet har ingen synlege skadar, men Fadnes seier dei likevel ser alvorleg på hendinga, sjølv om formålet er godt.

– Uansett kor viktig saka er, er dette angrep og hærverk på uerstatteleg kunst og kulturarv, noko som gir dårleg gjenklang i museumsmiljøet.

Fadnes seier dei vil opne Munch-rommet igjen så snart som råd.

Vil vekke folk

Aksjonistane i Stopp oljeletinga seier i ei pressemelding at dei brukte aksjonsforma for å vekke folk, og kjem med krav til regjeringa om at dei må endre norsk oljepolitikk og at all vidare leiting av ny olje og gass på norsk sokkel må stoppe.

Pressekontakt Astrid Rem seier til NRK at dei valde «Skrik» fordi det er Noregs mest kjende måleri, og at målet var å få merksemd.

– Poenget er ikkje å øydelegge ein nasjonalskatt. Poenget er akkurat det som skjer no, at alle blir heilt frå seg og helt ville av i leikar med tanken.

– Kva har klimaet, oljeleiting og politikk med Munch sine måleri å gjere?

– Det er ingen direkte samanheng. Det kunne like gjerne ha vore ein konsert eller eit idrettsarrangement. Det er litt slik at kunst-Noreg kanskje skal klare å zoome litt ut og sjå at det ikkje handlar om dei. Målet vårt er å skape eit politisk press som gjer at regjeringa ikkje kan ignorere dette, seier ho.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) går hardt ut mot aktivistane som forsøkte å lime seg fast i måleriet.

– Dette er ei uakseptabel aksjonsform. Sjølv om vi er mange som støttar klimakampen som ein av vår tids viktigaste kampar, er ikkje det å angripe uvurderleg kunst noko som hjelper sake i det heile, seier ho til NTB.