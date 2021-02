Mikkel Gaup joiker i MGP på samefolkets dag

– Det skal bli kjempegøy å få lov til å synge og joike på MGP. En gang i livet å få muligheten til det, og på selveste 6. februar. Det gleder vi oss veldig til, sier Mikkel Gaup, som har vært Grand Prix-fan siden 1980.

– Vi håper å sanke stemmer, låta er fin da, smiler Gaup.

Disse møter hverandre i første duell

Mikkel Gaup og Marianne Pentha framfører låten «Pages».

Marianne Pentha og Mikkel Gaup fremfører "Pages"

Om Gaup og Penthas «Pages» sier Morten Thomassen som er president i den norske MGP-klubben:

– Til tross for litt svak vokal start på låten, endte dette som en stor og magisk musikalsk opplevelse, sier Morten Thomassen som er president i den norske MGP-klubben.

De duellerte mot:

Landeveiens Helter som er en gjeng veteraner innen norsk musikkliv. Rune Rudberg, Dag Ingebrigtsen, Lars Erik Blokkhus og Stian Staysman Thorbjørnsen kaller seg Norges nye og eldste boyband.

Landeveiens Helter med "Alt det der"

De framføter låten «Alt det der». Alle har vært med i MGP tidligere, bortsett fra Dag Ingebrigtsen, som de andre i gruppa kaller tidenes eldste debutant i MGP. Rune Rudberg har vært med i MGP 6 ganger før, siste gang var i 2001.

Om sangen sier Anders Tangen som er ansvarlig for nettstedet escNorge:

– Jeg synes Landeveiens Helter bragte fest inn i MGP med rutine og passe overtenning.

Gaup og Pentha vant duellen, og går videre til gullfinalen.

– Nå er vi videre! Jeg er euforisk. Lyst til å gjøre det en gang til. Jeg følte jeg hadde et helt folk i ryggen, jubler Marianne Pentha.

– Å få stå på scenen her i kveld, kanskje eneste gang det skjer på samefolkets nasjonaldag. Fantastisk, sier Mikkel Gaup.

I andre duell møttes:

KiiM – Kim Rune Hagen framførte låten «My Lonely Voice». Han er fra Porsgrunn, og kom på tredje plass i Idol i 2007. Han forteller at i 2019 hadde han 134 spillejobber rundt i hele Norge. I koronaåret 2020 har han jobbet på lageret i Bohus.

KiiM synger "My Lonely Voice"

– Dette var en magisk vokal knock-out av dimensjoner. Det var storslagent så det holdt, sier Morten Thomassen.

–Det var grusomt! NEIDA, det var veldig fint å stå på scenen, sa Kim Rune da han gikk av scenen.

Anders Tangen er imponert over KiiM:

– Han leverte etter min mening det sterkeste nummeret hittil i MGP. Så ekte, så viktig og så ærlig. Denne kan vinne hele greia!

Han duellerer mot:

Royane framfører låten «Circus», som hun har skrevet selv. Hun er influenser, og de fleste kjenner henne fra TikTok og Instagram. Hun forteller at hun har drevet med musikk hele livet, men to siste årene har hun satset for alvor.

Royane: "Circus"

– Dette var en ære! Det er fantastisk å ha hatt muligheten til å sette opp det jeg vil! Jeg er veldig glad. Dette var gøy!, sa Royane da hun var ferdig. Hun forteller at det har vært mye følelser, men mest gøy å holde på med dette.

Om Royane sier Morten Thomassen:

– Hun viser med masse attitude hvor mye sirkus MGP kan være. Og klarer det med glans.

Den siste plassen i gullduellen gikk til KiiM.

I tillegg til disse framfører Atle Pettersen den allerede finaleklare sangen «World on Fire».

Atle Pettersen Foto: Julia Marie Naglestad

Forrige uke var det Emmy som stakk av med gullpasset til finalen.

Like før:

En sjanse til

Artistene som ikke vinner i kveld, får enda en sjanse til å komme videre til finalen. Mandag 15. februar arrangeres det en «Siste Sjanse»-sending. Der får alle artistene som ikke gikk videre fra sin delfinale, en ny sjanse til å motta en finalebillett.

Sendingen finner sted mandag 15. januar. Den som vinner der sikrer seg den siste billetten til den store finalen,

Finalen arrangeres lørdag 20. februar med tolv finalister.