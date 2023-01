Avstemningen åpner under sending, etter at alle artistene har opptrådt.

Først må du logge deg inn hos NRK.no. Du må være registrert og innlogget for å kunne delta. Det tar kort tid å opprette en NRK-bruker, om du ikke har en fra før. Dette gjør du idet du går inn på stemmesiden.

Når du er innlogget vil du få en liste over årets melodier som du kan stemme på.

Sjekk at telefonen din er klar for avstemning på 1, 2, 3

Det finnes ulike mobiltelefoner, datamaskiner og nettlesere (og kombinasjoner av disse). Vi ønsker å støtte så mange som mulig. Her kan du enkelt sjekke at også din telefon eller datamaskin er klar for avstemning!

Klikk her for å laste stemmeside og logge inn.

Ser du lista over lørdagens artister?

Ja? Flott, du er klar for å stemme! Følg med i sendingen og stem frem din favoritt!

Nei? Da kan du prøve dette:

1. Sikre at telefonen og nettleseren din er oppdatert til nyeste versjon, og prøv igjen.

2. Prøv en annen nettleser – for eksempel Chrome, Safari eller Firefox.

3. Har du en annen datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon tilgjengelig? Gjør den samme sjekken der, og bruk den til å avgi dine stemmer.

4. Fungerer ingen av delene? Ta kontakt på info@nrk.no!

NB! Husk også at alle får én stemme hver per delfinale.

Det blir tydelig varslet i programmet når man kan stemme.

I år er det ikke mulig å stemme via SMS.

Når kan jeg stemme?

Når de syv artistene har vært på scenen.

Hvor mange stemmer har jeg?

Du har 1 stemme i hver delfinale. Det er gratis å stemme digitalt.

Hvorfor må jeg logge inn for å stemme?

For å gjøre stemmeavgivningen sikker må vi knytte hver stemme til en egen NRK-bruker. Avstemmingen er lagt bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrer ikke informasjon om hvem som stemmer på hva, men vi logger at du har stemt slik at du ikke kan stemme flere ganger per runde.