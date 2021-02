MGP-sirkuset snart i gang

Sommerfuglene i magen til artistene flakser heftig omkring. Nå er det bare en kort stund igjen til det virkelig gjelder.

På Saltfjellet sitter moren til Fred Buljo omkranset av familie og venner og heier på forhåndsfavoritten Keiino.

– Vi skal gi alt vi kan på scenen i løpet av de tre minuttene vi er på, sier Fred Buljo.

Det er moren til Fred Buljo, Linda Johansen helt sikker på.

– Jeg håper jo at de vinner, selvfølgelig gjør jeg det. Eneste forventning er at han gjør sitt beste, og det vet jeg at han gjør. Her blir det nok snørr og tårer slik som vanlig. Jeg blir veldig lett rørt, avslutter hun.

Atle Pettersen skal først ut når MGP-finalen starter. Han sier han har drømt om dette lenge. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Atle først ut

Det er Atle Pettersen som skal først ut på scenen med låten «World on fire ». Han har tidligere sagt at alt han har gjort i livet sitt har ledet opp til dette, å stå på scenen under MGP.

– Det handler om de tre minuttene man har til rådighet. Jeg har forberedt meg i månedsvis, sier Atle Pettersen. Han legger til at han har sovet godt i natt og tror stemmen er i form.

Både Keiino og Tix er forhåndsfavoritter. Men det er flere wild cards i årets finale og mange fans som kan mobilisere.

Jorn sikret seg en plass i finalen i ekstraomgangen. Det trengs mer rock i MGP, mener han. Foto: Julia Marie Naglestad

Rockeren Jorn opplevde at selv om han gikk ut i den første delfinalen, fikk han finalekort likevel i runden som er spesiell for årets konkurranse, en ekstra sjanse. Og kort tid før finalelisten ble klar, fikk rockeren fra Rjukan en finaleplass. Det trengs mer rock i MGP, mener han.

Men også korps-Norge står parat foran kveldens finale. For Blåsemafian har sine røtter i korpsmiljøer flere steder i landet. De vant i delfinale 1 og fikk en finaleplass.

IMERIKA er et ubeskrevet blad i MGP sammenheng. I år synger hun en låt selv, men har også laget låten til en av de andre artistene. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Blankt ark

Fra Orkdal i Trøndelag kommer Erika Dahlen, artistnavnet er Imerika. Hun er debutant i MGP-sammenheng, og stiller med to låter. Selv fremfører hun «I can't escape» og så har hun skrevet låten «Feel again» som en av de andre finalistene, Kaja Rode skal fremføre i kveld.

Allerede mandag skal vinneren spille inn sangen og video til presentasjon for Eurovisionen.