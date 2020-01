MGP-låtene fra Vest

Fem artister er forhåndsutplukket til finalen i Trondheim 15. februar: Tone Damli, Ulrikke Brandstorp, Akuvi, Didrik & Emil og Sondrey.

Nå er det offentliggjort hvilke fire artister som skal i ilden på lørdag, i den fjerde av totalt fem semifinaler.

Hege Bjerk - «Pang»

Tekst og melodi: Martin Bjerkreim, Trygve Stakkeland og Hege Bjerkreim

Hege Bjerk synger «Pang» i MGP-delfinalen Foto: NRK

Hege Bjerks synthete pop på jærsk grupperer seg også blant minoritetsgjengen «låter på norsk» i år. Teksten er grei den, men overdøves av et skalkeskjul bestående av et anonymt og overprodusert refreng, som blir innmari slitsomt i lengden.

Høydepunktet ligger i bridgen, hvor produksjonen får et hint av spenning og noe som faktisk kan skille «Pang» litt fra det mest generiske i denne konkurransen, men det veier ikke opp til å overbevise som Norges bidrag til Eurovision.

● Terningkast: 3

Magnus Bokn - «Over the Sea»

Tekst og melodi: Joakim With Steen, Alexander Rybak og Magnus Bokn

Magnus Bokn synger «Over the Sea» i MGP-delfinalen Foto: NRK

Gitarklimpring og fele! Koselig visepop fra Idol og The Voice-deltaker Magnus Bokn. I et stjerneteam med de tidligere MGP-vinnerne Alexander Rybak og JOWST har artisten laget noe som faktisk klarer å skille seg en anelse ut fra årets låter i lydbildet, men den når aldri et klart høydepunkt bortsett fra en selvfølgelig modulasjon.

En fin radiolåt, men er det for kjedelig for MGP?

● Terningkast: 3

Nordic Tenors - «In This Special Place»

Tekst og melodi: Einar Kristiansen Five og Jan-Tore Saltnes

Nordic Tenors synger «In This Special Place» i MGP-delfinalen Foto: NRK

Vokalgruppen Nordic Tenors har vært innom det meste. Opera, musikaler, visepop, jodling, og til og med vært nominert til Komiprisen i 2010. Humorelementet har dessverre ikke blitt med videre siden nominasjonen, men tenorene har uansett stemmer som har kunnet bære seg selv, uten artige påfunn.

«In This Special Place» føles som en alt for sen julekonsert, eller det store høydepunktet i en musikal. Store kontraster og oppbygninger gjør denne til en av balladene som ikke vil få deg til å skifte kanal på lørdag.

● Terningkast: 4

Oda Loves You - «Love Who We Love»

Tekst og melodi: Magnus Bertelsen og Oda Evjen Gjøvåg

Oda Loves You synger «Love Who We Love» i MGP-delfinalen Foto: NRK

Ja, det er mye «Love» i monitor her, men det er nettopp kjærlighet Oda Evjen Gjøvåg ønsker å spre, med det gitte budskapet «We Love Who We Love». Låta er litt vel enkel, men det trenger

nødvendigvis ikke være mer avansert enn det når det likevel har en show-faktor som godt kan kle Oda Loves You på scenen.

● Terningkast: 4