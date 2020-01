Hør låtene, og les om artistene her: MGP 2020

Geirmund Hansen - «Come Alive»

Tekst og melodi: Eric Lumiere, Jonas H. Jensen og Niklas Rosström

Foto: NRK



Det er oppfostret mange artister fra sangkonkurransen The Voice. I 2013 var Geirmund Hansen en av artistene som kom seg til live-rundene uten å komme helt på pallen, men som ikke har latt seg stoppe av den grunn. Krigerske «Come Alive» er Hansens bidrag til MGP, men etterlater ingen store spor i særklasse, selv etter flere lytt. Jeg venter tålmodig på at noe skal skje i produksjonen, men dette er en flat affære som ikke fører noen vei.

Terningkast: 2

Kim Rysstad - «Rainbow»

Tekst og melodi: Knut Bjørnar Asphol

Foto: NRK

Under fjorårets Stjernekamp viste kvederen Kim Rysstad at han kunne mestre flere sjangre enn den kjære folkemusikken. Under MGP går han bort fra det mest bekvemme, med strykere tatt rett ut ifra en hvilken som helst James Bond-film i en storslått orkestral poplåt. I «Rainbow» synger Rysstad om å overkomme hindringer, og den største hindringen her er at den er en trenger et par lytt for å høre potensialet. Den sjansen finnes ikke på scenen, men med modulasjonen på slutten kan alt skje.

Terningkast: 4

Lisa Børud - «Talking About Us»

Tekst og melodi: Jimmy Jansson, Anderz Wrethov, Maia Wright og Laurell Barker

Foto: NRK

Multitalentet Lisa Børud gjenkjennes best som barnestjerne og Stjernekamp-deltaker. «Talking About Us» er en fengende pop-sak med reggaeton-rytmer. Oppbygningen er ganske standard, men uten noe høydepunkt som skiller seg ut fra en midt på treet-låt som muligens passer seg bedre som bakgrunnsmusikk fra radioen fremfor en MGP-scene.

Terningkast: 3

Raylee - «Wild»

Tekst og melodi: Andreas Stone, Anderz Wrethov, Thomas Wallén og Laurell Barker

Foto: NRK



Da Raylee deltok i MGP 2015, ble hun slått ut av vinnerlåten «A Monster Like Me». Nå er artisten fra Arendal tilbake med pop-perlen «Wild», som kan være akkurat dét som sørger for at hun kommer lenger i konkurransen denne gangen. Det ligger et stort potensiale til å bli et fyrverkeri på scenen, med lik euforisk stemning som i brennheite «Fuego» (Kypros, 2018). Med mindre Europa er lei av sommerlige festlåter, kan dette være en skatt vi får sett i Nederland i mai.

Terningkast: 5