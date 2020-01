MGP-låtene fra Øst-Norge

Lørdag ble Raylee stemt fram som årets første semifinalevinner i MGP, da hun vant duellen mot Lisa Børud.

Fem artister er forhåndsutplukket til finalen i Trondheim 15. februar: Tone Damli, Ulrikke Brandstorp, Akuvi, Didrik & Emil og Sondrey.

Nå er det offentliggjort hvilke fire artister som skal i ilden på lørdag, i den andre av totalt fem semifinaler.

Anna Jæger – «How About Mars»

Tekst og melodi: Roel Rats, Synne Vorkinn, Chris Wortley og Sindre T. Jenssen

Foto: NRK

Billie Eilish preget store deler av musikkåret 2019, og det kan en også skimte i bidraget fra Anna Jæger. De mysteriøse «bad guy»-vibbene har blitt skrudd opp en million hakk for å bli ekstra MGP-vennlig i «How About Mars». Jæger jobber unaturlig anstrengt med stemmen i versene, men leverer best på pre-refrenget, hvor stemmen høres mer naturlig og avslappet ut. Jeg skulle ønske det var en mindre syrete produksjon som heller fremhevet Jægers fete vokaltrekk, i stedet for å gjemme den bak mange unødvendige produksjonselementer.

Terningkast: 3

Kim Wigaard og Maria Mohn – «Fool for Love»

Tekst og melodi: Torbjørn Raae, Arve Furset, Kim Wigaard Johansen og Maria Mohn

Foto: NRK

Det er ikke sikkert navnene Kim Wigaard og Maria Mohn er kjent for hvermannsen, men duoen er vel bevandret i revy og musikalmiljøet, og satser nå på å bli Norges bidrag til Eurovision. Det kan i starten virke som de også har gått «James Bond-veien» med dramatiske strykere i front. Sangerne baserer mye av låten på gedigne harmonier, og det er det som preger store deler av «Fool for Love». Arsenalet i låten ligger tydeligvis i nesten konstante harmonier, og det er fint nok det, men dette havner i en kategori sammen med de treigeste Eurovision-balladene.

Terningkast: 2

Rein Alexander – «One Last Time»

Tekst og melodi: Erik Småland, Kristoffer Tømmerbakke og Rein Alexander

Foto: NRK

Opera-sangeren Rein Alexander har mye bakgrunn fra store musikaler som Les Misérables, Chess, Jungelboken, og innmari mange andre store produksjoner. Passende nok dannes det mange bilder i hodet til et storslått show når en hører «One Last Time» – såpass mange bilder at det er vanskelig å bedømme låten kun ut ifra noen lytt via et headset, uten å føle at det er noe essensielt som mangler, det seg være noe visuelt. Dette er heller ikke sjangeren vi er mest vant til å høre Rein Alexander i, men det er likevel ikke helt off. Se for deg en krigersk, men snill Scar i Løvenes Konge møter EDM. Det er nok akkurat passe rart til at dette kan bli en positiv overraskelse i scene-format.

Terningkast: 4

Tore Petterson – «The Start of Something New»

Tekst og melodi: Tore Petterson og Knut Bjørnar Asphol

Foto: NRK

«Sofa»-konge/Skal Vi Danse-dommer/Farmen-Tore og nå – MGP-Tore er en mann som ikke slutter å by på seg selv. Storband og latinorytmer med en dråpe Michael Bublé er hovedinntrykkene en sitter igjen med etter «The Start of Something New». Det veksles mellom selvsikre blåsere og dansbar salsa, men problemet er at det ikke fører noe annet sted enn utenfor danselokalet. Til tross for det spenstige sjangervalget, er låten dørgende intetsigende, og tilfører lite overraskelser til bordet. Forhåpentligvis kan noen dansetrinn fra Petterson løfte dette live.

Terningkast: 2