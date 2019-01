Dr. Hook-frontmann død

Ray Sawyer, vokalisten i Dr. Hook med lapp over øyet, er død 81 år gammel. Ifølge Rolling Stone døde han etter kortere tids sykdom. Sawyer var en av de opprinnelige medlemmene i bandet Dr. Hook & The Medicine Show som ble stifta i 1969. Bandet endret siden navn til bare Dr. Hook – Sawyer gikk solo i 1983, Dr. Hook ble oppløst to år senere. Noen av deres mest kjente låter er «Sylvia’s Mother», «When You’re in Love With a Beautiful Woman» og «The Cover of ‘Rolling Stone». Dr. Hook hadde fire singler inne på VGs topp 40 i årene 1976–1980.