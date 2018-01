– Jeg var en ung mann da dette skjedde med meg, 17 år og nærmest bare en tannpirker i størrelse, forteller eks-militær Heath Phillips fra Syracuse i New York til NRK.

Mennene som trakasserte og voldtok var ute etter å dominere, og ydmyke medsoldaten.

– Det tok meg mange år før jeg snakket med min egen familie om tingene som har skjedd. Jeg har ennå ikke fortalt noen om alt som foregikk.

Flere kvinner varsler

I en undersøkelse som ble gjennomført av Norstat på vegne av NRK like før nyttår, svarer 1 av 10 menn at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i jobbsammenheng.

Men av mennene som har opplevd seksuell trakassering svarer kun 9 prosent at de har sagt fra om det de har opplevd.

Til sammenligning har 22 prosent av kvinnene som opplevde det, gjort det samme.

– Assosiert med kvinnelige ofre

Selv om forskning viser at like mange menn som kvinner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, vil svært få menn selv si at de er utsatt for seksuell trakassering, forteller psykolog og professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen, Ståle Einarsen.

Forsker Ståle Einarsen ved Universitetet i Bergen forteller at menn i liten grad identifiserer seg som mål for seksuell trakassering. Foto: Universitetet i Oslo

– En forklaring på dette kan være at menn synes det er vanskelig å identifisere seg som mål for seksuell trakassering, fordi det som oftest er assosiert med kvinnelige ofre.

#MeToo-kampanjen har i hovedsak handlet om tiende kvinner som er blitt trakassert og utsatt for overgrep av kolleger, overordnede og menn i maktpersoner i en rekke bransjer. Med rette.

For mer enn 2/3 av dem som opplever alvorlige former og mer systematisk trakassering, er kvinner, opplyser Einarsen.

Men i kjølvannet av kampanjen har det nå vokst fram en ny emneknagg i sosiale medier, en som insisterer på at også menn må begynne å snakke.

– Sjeldent

Før jul avsluttet næringslivsleder Andrea Ramsey sin valgkamp til kongressen i USA, etter å ha blitt konfrontert med en gammel trakasseringssak hvor hun var anklaget for å ha seksuelt trakassert en mannlig underordnet.

New York Times skriver at hun representerer en sjeldenhet i #MeToo-kampanjen, at hun kanskje er den eneste kvinnen i en offentlig posisjon som må ta konsekvensene av trakasseringsanklager etter at kampanjen rullet ut.

Men menn trakasseres også av andre menn.

I november ble skuespiller Kevin Spacey tatt av plakaten etter at det kom overgrepsanklager fra en mannlig kollega.

Det amerikanske forlaget Condé Nast informerte også senest i forrige uke at de ikke lenger vil bruke de kjente fotografene Mario Testino og Bruce Weber etter anklager om seksuell utnyttelse av mannlige modeller.

– Det gjør at du ser svak ut

«Jeg er også en. Fra militæret. Det er vanskelig nok å snakke om det, enda verre når samfunnet, media og andre ikke anerkjenner de mannlige overleverne.»

Det skriver Heath Phillips på sin Twitter-konto.

Hans opplevelser strekker seg mange tiår tilbake, men han gikk lenge uten å snakke.

– I 20 år gikk jeg rundt som om ingenting hadde skjedd, forteller han til NRK.

Han valgte til slutt å snakke om overgrepene, voldtektene fra andre menn han tjente sammen med i sjøforsvaret, som en form for selvhjelp.

Heath Phillips opplevde overgrep da han var stasjonert i sjøforsvaret i USA. Han ønsker at flere menn står fram med sine historier. Foto: Savannah Phillips

I begynnelsen var han imidlertid veldig flau over å fortelle om det han har opplevd.

– Det naturlige er jo at menn voldtar kvinner. Det var hardt å innrømme, det gjør at du ser svak ut. Og samfunnet forteller jo menn at de skal være macho, tøffe – det er stigmatiserende å fortelle.

– De har båret dette med seg

Ved Reform – ressurssenter for menn, forteller de at henvendelsene har blitt flere etter #MeToo-kampanjen.

– I det siste har vi fått flere henvendelser fra menn som ikke har sagt fra om trakassering, men som har båret dette med seg lenge, forteller daglig leder Are Saastad.

Are Saastad i Reform - ressurssenter for menn, forteller at flere menn har tatt kontakt etter at #MeToo-kampanjen ble rullet igang. Mange har tiet om det de har opplevd. Foto: Fotograf: Sturlason

Saastad sier det i noen tilfeller er hevet over tvil at menn kan slite mer med traumatiske opplevelser, enn kvinner som har opplevd det samme.

– Fordi de ikke har den samme evnen til å snakke om det. Det å bære på ting man ikke får snakket om, er farlig.

Han forklarer at menn synes det generelt sett er mer uvant og krevende å håndtere følelser og følelsesmessige utfordringer.

– Har ekskludert mennene

Phillips druknet følelsene sine i rus, før han i 2009 tok grep om situasjonen.

Men han forteller at selv om han hadde hendelsene i militæret svart på hvitt i registre der, så opplevde han å ikke bli trodd av folk rundt seg. Det gjorde det vanskeligere å snakke.

Saastad i Reform har etterlyst en større debatt om menn som blir trakassert, fordi han mener de nettopp ikke blir hørt, og er blitt ignorert i #MeToo-kampanjen.

Phillips er helt enig.

– #MeToo-bevegelsen har ekskludert mennene. Selv når du googler #MenToo, så kommer kvinnenes historier. Men dette er ikke et kjønnsspørsmål. Jeg har hørt om menn som er blitt seksuelt trakassert i sportsindustrien, i filmindustrien, det er kjent og folk har hørt om det - men samfunnet ignorerer det.

– Vi vet mer om kvinnene

Forsker Stålesen ved Universitetet i Bergen forteller at det er gjort lite forskning på forskjellene mellom menn og kvinner de senere år.

– Vi vet i det hele mer om kvinner enn om menn på dette området.

I tillegg er forskningen på seksuell trakassering begynt å bli ganske gammel, fordi mye av den ble gjort på 80- og 90-tallet, forteller forskeren.

– Vi må begynne å snakke

I NRKs undersøkelse forteller halvparten av kvinnene som har varslet om seksuell trakassering, at de gjorde det med en gang.

Kun 20 prosent av mennene gjorde det samme.

Av kvinnene var det kun 4 prosent som lot det gå et halvt år eller mer før de snakket, for mennene gjaldt det 40 prosent av de trakasserte.

– Jeg er så stolt av kvinnene, se bare på omfanget av historier som har kommet fram, sier Phillips om #MeToo-kampanjen.

– Jeg vet at hvis vi også ønsker å bli hørt, så må vi begynne å snakke.

