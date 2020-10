Mener ytringsfriheten svekkes etter at forlag brøt med forfatter

Torsdag kunne NRK avsløre at Forlaget Oktober bryter samarbeidet med forfatter Per Marius Weidner-Olsen. Årsaken er at forlaget ikke visste at forfatteren ble dømt til fengselsstraff i 2003 for å «ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling eller tillitsforhold», som det heter i dommen.

I juli ga forlaget ut Weidner-Olsens kritikerroste roman «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen», hvor forfatteren skildrer oppveksten til en gutt som blant annet blir utsatt for seksuelle overgrep.

– Denne romanen handler ikke om det forholdet han er dømt for, men den har en overlappende tematikk som gjør at den kan leses i et helt annet lys. Det er helt klart relevant informasjon for oss å få, sier forlagssjef Ingeri Engelstad i Forlaget Oktober. Hun omtaler dette som et alvorlig tillitsbrudd.

– Svekker litteraturens relevans

En av dem som ga Weidner-Olsens debutroman overstrømmende kritikk, er Dagbladets anmelder Marius Wulfsberg. Han mener at forlaget er feige som avslutter samarbeidet med forfatteren.

– Dette er en svekkelse av ytringsfriheten. Om det er slik at forfattere ikke kan skrive om tematikk som de er domfelt for, så befinner vi oss et helt nytt sted. Om dette blir presedens vil dette svekke litteraturens relevans i samfunnet, sier Wulfsberg til NRK.

Forfatter Per Marius Weidner-Olsen mener det var irrelevant å informere forlaget om den 17 år gamle dommen mot ham. Foto: Baard Henriksen / Forlaget Oktober

Han understreker at litteraturen ikke er et sted som er moralsk plettfritt, og at det ikke kan være sånn at det skal være fritt for straffedømte.

– Dette er jo komplekse ting og litteraturen er et sted for å skrive, reflektere og prøve å forstå de vanskeligste erfaringene i våre liv. Fiksjonen er blant de få stedene man kan gjøre det uten å måtte stå inne for alt man skriver, sier han.

– Sonet straff gir ikke skriveforbud

Kari Marstein, som er sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal, synes saken er krevende.

Sjefredaktør Kari Marstein i Gyldendal sier at hun skjønner at saken er krevende for Forlaget Oktober.

– Først må jeg si at jeg ikke kjenner ikke saken i alle detaljer, men jeg forstår at dette har vært krevende for forlaget. Et godt samarbeid mellom forfatter og forlag er basert på tillit, og den går begge veier, sier hun.

Samtidig viser hun til at man som forlegger tar på seg en stor juridisk og etisk forpliktelse ved å utgi en bok.

– Her virker det som om det har vært informasjon om hendelser i fortiden som det helt sikkert hadde vært en fordel å kjenne til under redigeringen og ikke minst lanseringen av boken. Samtidig er ivaretakelsen av forfatter og utgivelse også viktig. En sonet straff gir jo ikke skriveforbud, sier sjefredaktøren.

Forfatter Tom Egeland plukker opp poenget til Marstein.

– Det finnes selvsagt ikke noe yrkesforbud for straffedømte forfattere i Norge. Det er mange eksempler fra litteraturhistorien, også i Norge, på forfattere som skriver bok under og etter soning. Normalt vil det være uproblematisk for forlaget, sier Egeland.

Også han understreker at han ikke kjenner alle sakens detaljer, men han konstaterer at det å «si opp» en forfatter er høyst uvanlig.

– Kan gi ubehagelige ringvirkninger

Leder Heidi Marie Kriznik i Den norske Forfatterforening sier at det ikke må være sånn at alle forfattere skal føle at de har en opplysningsplikt overfor forlaget.

Heidi Marie Kriznik, som leder Den norske forfatterforeningen, mener at forfattere ikke skal kjenne på noen opplysningsplikt. Foto: Petter Sommer / NRK

– Særlig over ting som ligger så langt tilbake i tid. Dette kan være med på å gi ubehagelige ringvirkninger og et innskrenket handlingsrom for forfatteren. Men når det er sagt så er det ikke slik her at Forlaget Oktober stiller noen krav om vandelsattest, sier Kriznik.

Kriznik forstår samtidig forlagets betenkeligheter.

– Man er avhengig av at det skal eksistere et tillitsforhold mellom forfatter og forlag. Jeg kan skjønne at forlaget kjenner på at de gjerne skulle ha visst dette siden det er overlappende tematikk mellom dommen mot forfatteren og innholdet i romanen.

Hun sier at de ikke har vært involvert i denne saken og at hun bare kjenner saken fra media.

Forlaget Oktober ønsker ikke å trykke opp flere opplag av romanen til Per Marius Weidner-Olsen. Kriznik påpeker at Normalkontrakten gir støtte til at både forlag og forfatter kan bestemme dette:

«Er det siden verket utkom skjedd endringer i forholdene på det kunstneriske, politiske, eller andre områder som med sikkerhet må antas å ville ha avholdt forfatteren eller forlaget fra å utgi verket i den foreliggende form, kan hver av dem kreve at verket ikke utgis i nytt opplag eller utgave, eller at verket ikke utnyttes i andre former som omfattes av normalkontrakten. Kravet kan kreves skriftlig begrunnet.»

Eystein Hanssen, som er leder i det nystartede Forfatterforbundet sier at de har vært i kontakt med forfatter Per Marius Weidner-Olsen:

– Vi hadde samtaler med forfatteren for noen uker siden, og ga ham noen råd basert på den informasjonen vi fikk. Hva disse rådene gikk ut på er fortrolig informasjon. Men det jeg kan si er at dette er en utfordrende sak for både forfatter og forlag, sier han til NRK.

En annen, som stusser over Forlaget Oktobers håndtering, er tidligere leder i Den norske forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen. Han ønsker ikke å utdype sine meninger overfor NRK.

– Irrelevant

Forlaget ble gjort oppmerksom på bakgrunnen til forfatteren fordi fornærmede i dommen fra 2003 reagerte på romanen. Forfatteren selv valgte å stå fram da NRK fortalte om saken. Han sier at han gjorde det fordi han mener at håndteringen til forlaget er prinsipielt og etisk feil, og fordi han trenger å fortelle hva romanen handler om og ikke handler om.

Per Marius Weidner-Olsen mener det var irrelevant å informere forlaget om dommen.

– Om jeg hadde opplyst forlaget om dommen ville det ha ført til at personer som ikke blir omtalt i romanen presumptivt likevel blir trukket inn. Den etiske avveiningen veide tyngre for meg enn hensynet til forlaget sitt behov for eller rett til informasjon. Jeg mente uansett at informasjonen var irrelevant her siden romanen ikke tar for seg dommen, aktører eller hendelser i dommen, sier Weidner-Olsen.

Denne romanen så ut til å bli starten på en stjernekarriere for debutforfatteren. No bryter forlaget samarbeidet med han. Foto: Ola Hana / NRK

Dette svarer forlagssjef i Forlaget oktober, Ingri Engelstad på spørsmål fra NRK:

– Kan dette være med å innskrenke ytringsfriheten til forfatteren?

– Nei, dette er ikke en sak som handler om ytringsfrihet. Det handler om forlagsetikk. Når det fins et overlapp mellom romanens tematikk og forhold forfatteren er dømt for er det viktig og relevant informasjon for oss, og helt nødvendig for å kunne gjøre de etiske vurderingene vi som ansvarlig utgiver må kunne gjøre. Vi forsvarer alltid ytringsfriheten. Men frihet kommer også med ansvar. Det er nødvendig med åpenhet for at forlaget skal kunne gjøre en god jobb for forfattere. Derfor er aktørene i bransjen enige om at det eksisterer en gjensidig informasjonsplikt. Dette er ikke en sak om sensur, men om tillitsforholdet som må foreligge mellom forfatter og forlag.

– Vil dere i framtiden be om vandelsattest fra forfattere?

– Nei, det kommer vi selvfølgelig ikke til å be om.

– Kommer dere til å endre praksisen med å sjekke bakgrunnen til forfattere dere ønsker å samarbeide med?

– Nei, det kommer vi ikke til å gjøre.

– Bokanmelderen til Dagbladet Marius Wulfsberg sier at dere er feige som avslutter samarbeidet. Hva er deres kommentar til dette?

– Det står jo han fritt til å mene.

– Kan forfatteren ta med boken til et annet forlag?

– Ja, det kan han, hvis han ønsker det.