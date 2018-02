Mener Youtube er for dårlige til å følge egne retningslinjer

I starten av januar vant Dennis Vareide en rettssak mot en 20-årig mann. 20-åringen hadde lagt ut videoer med grove anklager mot Vareide, som Vareide mente var ærekrenkende. Mannen ble dømt til å betale 140.000 kroner i erstatning.

Youtube har tatt grep, og videoene er såkalt geoblokket fra Norge. Det vil si at man ikke kan se dem i Norge, men man kan se dem fra utlandet, eller om man lurer datamaskinen sin med en VPN til å tro at man befinner seg i utlandet.

– Men hvilken som helst datakyndig 15-åring kan sette opp en VPN så man får se videoene i Norge, sier Vareide.

Han er bekymret for at innholdet skal spres ytterligere, og at anklagene skal henge ved ham videre. I retten ble det slått fast at anklagene var usanne.

Merkelig fra Youtubes side

– Disse videoene bryter med Youtubes eget regelverk, så jeg synes det er rart jeg måtte gå så langt som å saksøke. Og når videoene blir dømt i en rettssal så velger Youtube å geoblokke kun to av tre videoer, det synes jeg er veldig merkelig, sier Vareide.

Han får støtte av Ivar Steen-Johnsen, kanalsjefen i Nordic Screens, et selskap som spesialiserer seg på innhold til nettopp Youtube.

– Til syvende og sist er det den som publiserer på Youtube som har ansvaret for innholdet han eller hun legger ut. Men Youtube har som plattform også et ansvar, og må ta bort videoer når det er klare overtramp. Det vi må diskutere her er om Youtube burde være enda tydeligere og ta ned mer innhold enn de har gjort. Og vi synes kanskje de burde det, sier Steen-Johnsen.

Ivar Steen-Johnsen er kanaldirektør i Nordic Screens. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Jobber aktivt med uønsket innhold

Videonettstedet Youtube skriver i en mail til NRK ar de følger sine egne retningslinjer, og har et avansert datasystem som går gjennom alt innholdet på nettsiden.

– Vi håndterer disse retningslinjene nøye, vurderer flaggede videoer i hvert enkelt tilfelle og fjerner alt innhold som bryter reglene. Video som ikke er i strid med retningslinjene våre, forblir på nettstedet. Når vi blir varslet om at en video er underlagt en rettsordre, kan vi begrense tilgangen til den etter en grundig gjennomgang, skriver en talsperson.

– Vi overholder lokal lovgivning i alle land vi opererer i. Når vi blir gjort oppmerksomme på at en video bryter loven vil den bli fjernet, sier de til NRK.

De har også ansatt flere som skal jobbe med å se gjennom innhold datamaskinen ikke har fanget opp.

Youtube henviser også til at Europakommisjonen i midten av januar ga dem skryt for å ta ned uønsket innhold fortere enn før.

Problem at de er utenlandske

Jon Wessel-Aas var Vareides advokat i rettssaken, og han spesialiserer seg på blant annet medierett.

– Youtube er gode på å fjerne innhold som er i strid med deres egne retningslinjer, og om det er klare brudd som nakenhet eller opphavskrenkelse. Men når det er innhold med påstander, vegrer de seg for å vurdere hva som er riktig og galt, sier han.

Advokat Jon Wessel-Aas Foto: NRK

Både Vareide, Steen-Johnsen og Wessel-Aas sier det er et problem at Youtube ikke er registrert i Norge eller Europa. Det gjør at det kan være vanskeligere å komme gjennom når man ber dem fjerne innhold.

Advokaten sier folk i større grad må bruke rettssystemet i sitt land, mot den som har publisert det ulovlige innholdet, for å få fjernet innhold fra nettstedet.

Også Steen-Johnsen ser problemet til Youtube.

– De opererer i 240 land. Å sette grenser på for eksempel humor er utfordrende, men i denne konkrete saken, hvor det forligger en rettskraftig dom på at noen videoer er ærekrenkende, så synes jeg det ikke burde være noen tvil på at de videoene skal helt bort, sier han.