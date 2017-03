Mener norsk filmbransje sliter ut filmarbeidere

– Jeg har «gønna på» mye. Jeg har det, sier Pål Tohje.

Den mangeårige filmarbeideren holdt ut én uke på settet til storfilmen Snømannen i fjor vinter, før en gammel kneskade innhentet ham.

Selv kaller han dem «krigsskader» fra et langt liv i filmbransjen.

– Mange får nok av bransjen

MULIG EXIT: Pål Tohje vurderer å gi seg i den krevende filmbransjen i en alder av 46 år. Her under innspillingen av «Bølgen» i 2014. Foto: Privat

Tohje begynte som a dekorsnekker på midten av 1990-tallet, og har siden jobbet som grip og gripassistent på en rekke norske film- og TV-produksjoner.

Nå vurderer han å kaste inn håndkleet og gi seg i bransjen i en alder av 46 år.

– Jeg har sett hvor kjørt staben er etter endt produksjon. Da er det mange som er så ferdige at de har problemer med å fungere normalt på lang, lang tid, forteller Tohje.

Som NRK tidligere har fortalt, var innspillingen av «Snømannen» preget av svært lange arbeidsdager og lite hviletid. Flere forteller om tilsvarende forhold på norske filminnspillinger.

Tohje sier han kjenner mange som opp gjennom årene har fått nok av arbeidsforholdene i norsk filmbransje, med svært lange dager, lite hvile og tidvis hardt fysisk arbeid.

– Selv om de elsker denne bransjen, sier de at nok er nok.

To av tre har gått på en smell

Filmforbundet, som organiserer norske film- og TV-arbeidere, merker stor utskiftning i medlemsmassen fra år til år. Kun ett av tjue medlemmer er over femti år.

– Det tror jeg er en konsekvens av at folk jobber altfor mye, at de blir utslitt og dermed slutter i bransjen. Rett og slett fordi de ikke orker mer, sier forbundsleder Sverre Pedersen til NRK.

SMELL: To av tre av Filmforbundets medlemmer oppgir at de har gått på en smell på grunn av stort arbeidspress. Foto: Tore Linvollen / NRK

Han viser til forbundets undersøkelse blant egne medlemmer, der to av tre i 2016 oppga at de har gått på en smell på grunn av for høyt arbeidspress.

– Mange går på en psykisk eller fysisk smell fordi de jobber for mye, og jobber langt utover arbeidsmiljølovens grenser. Slitasjen er så stor at det er en vesentlig del av avskallingen i bransjen. Folk orker ikke mer, sier Pedersen.

Direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen medgir at norsk filmbransje er krevende, men mener Filmforbundets medlemsundersøkelse fra i fjor ikke lenger gir et riktig bilde av bransjen.

– Film- og TV-produksjon vil nok være arbeidsintensivt også i fremtida, men det skal være mulig å ha et normalt liv ved siden av. Vi jobber med å stadig fornye avtalene som finnes, og er spesielt opptatt av å få tillitsvalgte på hver produksjon for å sikre at forholdene er som de skal være, sier Urfjell.