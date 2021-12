Flere av de nye koronatiltakene rammer kulturlivet, blant annet gjeninnføringen av meteren, og ytterligere antallsbegrensninger på arrangementer.

– Det har vært et katastrofalt år med tanke på svikt av billettsalg. Vi har virkelig behov for nødhjelp, sier artist Trine Rein til NRK.

Hun er en av mange norske artister som for tiden er på juleturne. Hun ble nedbrutt av de nye tiltakene. Rein skal likevel gjennomføre den planlagte turneen, men det blir med redusert publikum.

Dette er tiltakene for arrangementer og sammenkomster Ekspandér faktaboks Arrangementer og sammenkomster

Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Usikker på om hun vil fortsette som artist

– Vi står i gjeld langt oppover ørene. Vi er avhengig at kulturministeren kommer på banen med tiltak på hvordan vi skal klare dette økonomisk.

Det å jobbe som kunster nå, er lite motiverende for Rein. Bransjen har ifølge henne ligget nede i to år.

– Jeg kjenner jeg begynner å lure på hva jeg skal bli når jeg bli stor. Jeg er usikker om jeg vil fortsette med det her, sier hun.

Les også: den fulle listen av nye tiltak

– Som å bli bomba ett år tilbake

Rogaland Teater skal onsdag ha premiere på en ny storsatsing.

Framover vil de måtte skyve bestilte billetter fram i tid for å overholde metersregelen.

– For oss som kulturorganisasjon er dette som å bli bomba et år tilbake i tid, seier direktør Ellen Math Henrichsen.

Hun sier de nye tiltaka ikke vil ha for mye å si for de ansatte, men at det er publikum som blir skadelidende denne gangen.

– Det er noe drit, men vi må bare håpe at det blir bedre, sier Henrichsen.

– For oss som kulturorganisasjon er dette som å bli bomba et år tilbake i tid, seier direktør Ellen Math Henrichsen i Rogaland Teater. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal; NRK

Lover kompensasjon

Tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Bakgrunnen for dette er den økende smitten og den nye omikron-varianten, som Folkehelseinstituttet tror kommer til å være den dominerende varianten i januar.

– Mange av dere som jobber innen kultur vil oppleve avlysninger, men vi vil legge frem ordninger som vil kompensere for dette, sa statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen.

Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil bli gjeninnført. Det sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

BLIR KONSERT: Trine Rein skal gjennomføre den planlagte juleturneen. Foto: Julia Naglestad / NRK

Må redusere kapasiteten

I kveld er det premiere på forestillingen «Julesanatoriet» på Chat Noir i Oslo. Forestillingen blir spilt for full sal, men dette blir siste gang på en stund. På grunn av antallsbegrensninger må de nå redusere publikumet.

– Vi skulle egentlig ha 588 på hver forestilling, men nå må vi ned til 200, forteller programsjef på Chat Noir, Vegard Foss Andersen.

Han mener det blir en stor jobb å redusere kapasiteten på så kort varsel. De ønsker først og fremst å tilby publikum nye billetter.

Han er spent på hvilke kompensasjonsordninger som vil komme. Programsjefen synes de nye tiltakene er nedslående.

– Det vanskeligste å forholde seg til er usikkerheten.

KOMPENSASJON: Tone Østerdal i Norske konsertarrangører vil at regjeringen skal gi full kompensasjon for inntektstap for kulturarrangører. Foto: Camilla Engum Paulsen

Vil ha full kompensasjon

Daglig leder i Norske konsertarrangører Tone Østerdal reagerer på de nye tiltakene.

– Igjen er rammes kulturlivet hardest. Vi hadde håpet at det skulle bli gjort noen nye vurderinger. Dette blir en tøff perioder for kulturarrangører.

Østerdal er likevel positiv til at regjeringen skal gjeninnføre den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, og at den synes å skulle innrettes spesielt mot små og mellomstore bedrifter.

Når det gjelder kompensasjonsordningen for kulturlivet er det avgjørende, ifølge Østerdal at det gjøres justeringer.

– Det burde ha blitt gjort justeringer for lenge siden, for det har ikke fungert i høst. Her er det behov for store justeringer. Vi trenger full kompensasjon for inntektstap.

Det viktigste kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kulturdepartementet bør gjøre nå, ifølge Østerdal, er å få på plass justeringene i kompensasjonsordningen så fort som mulig, og sørge for at saksbehandlingen av ordningen blir smidigere.

– Nå har vi de tiltakene vi har. Vi kan ikke krangle på det. Regjeringa bør komme med justeringer av kompensasjonen, ikke bare vurdere dem.

BEKYMRET: Kulturminister Anette Trettebergstuen er bekymret for kultursektoren. Foto: Nicolai Eid Trondal / NRK

Kulturministeren: – Jeg er veldig bekymra

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen hadde ikke mulighet til å stille til intervju tirsdag kveld, men kom med noen generelle uttalelser på e-post.

Hun skriver at hun forstår skuffelsen i kultursektoren.

– Jeg er veldig bekymra for kultursektoren nå. Smitteverntiltaka som er innført nå, er helt nødvendige i en veldig uoversiktlig situasjon, men det er klart det rammer en allerede hardt prøvd sektor kraftig.

Hun skriver at kompensasjonsordningen er forlenget til sommeren, som er et viktig sikkerhetsnett for mange.

– I tillegg jobber vi med mulighet for å forbedre denne, samt å få på plass ulike stimuleringstiltak, skriver Trettebergstuen.