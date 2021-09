Håkon Gullvåg mottok kulturpris

Torsdag kveld vart Anders Jahres kulturpris for 2020 og 2021 delt ut. Kunstnar Håkon Gullvåg frå Trondheim fekk pris for 2021 saman med Elena Engelsen. Dronning Sonja var til stades under utdelinga. På grunn av koronapandemien vart ikkje prisen delt ut i fjor, så fjorårets prismottakarar fekk prisen utdelt saman med årets mottakarar.