Mener kleskjede har kopiert hennes design: – Sinnssykt urettferdig!

I 2018 lanserte Cathrine Børter smykkemerket Pearl Octopussy. Smykkene har fått stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

Men da hun nylig fikk meldinger der flere lurte på om hun hadde samarbeidet med den spanske kleskjeden Mango, fikk det Børter til å se rødt.

– Vi har brukt masse tid på å skape et gjenkjennelig design og bevisst valgt en mindre kommersiell retning.

For hun hadde overhodet ikke inngått et samarbeid med Mango.

– Det at Mango som har 15 millioner følgere på Instagram og butikker over hele verden kjører ut vårt design, føles sinnssykt urettferdig!

Originalen fra Pearl Octopussy Foto: Skjermdump: Pearl Octopuss.y Smykke fra Mango Foto: Skjermdump: Mango

Hun har forsøkt å komme i kontakt med Mango på Instagram, men uten hell. Hun sier at de skjuler kommentarene hun og andre har lagt igjen på deres konto.

– Det er utrolig provoserende at de ikke svarer på henvendelser. Jeg føler at jeg må si ifra og stå opp imot en ukultur som har eksistert veldig lenge.

NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med Mango for kommentar.

INSTA-HJELP: Børter har forsøkt å kontakte Mango via Instagram. Flere bekjente har delt posten videre. Foto: Skjermdump: Instagram

– Pearl Octopussy er et merke som fortsatt er lite og kjemper for tilværelsen.

Ikke et nytt fenomen

Det at kleskjeder kopierer designet til andre merker har pågått i motebransjen over lengre tid. Moteansvarlig i magasinet KK, Ida Elise Eide Einarsdóttir, sier at det er en hårfin linje mellom inspirasjon og kopiering.

– Kopiering har lenge vært et kjempeproblem i motebransjen. Ikke bare kopieres de store, veletablerte merkene og motehusene, men også de mindre, uavhengige designerne.

Hun mener at det kan bidra til å vanne ut merkevaren.

PROBLEMATISK: Ida Elise Eide Einarsdóttir i KK mener at styrkeforholdet blir skjevt når store merkevarer kopierer mindre designere. Foto: Astrid Waller

Einarsdóttir tror det kan være spesielt uheldig for små, uavhengige designere å bli kopiert, fordi det kan være at kunder faktisk ikke vet at de kjøper kopier.

– Mindre merkevarer har også mindre muskler økonomisk sett til å ta opp kampen. Når det er sagt finnes det eksempler på små, uavhengige designere som har tatt store merkevarer til retten – og vunnet.

Selv tenker hun at det er en likhet mellom smykkene.

– Sånn ved første øyekast er det ikke til å komme utenom at det er en ganske klar likhet mellom smykkene. Det spørs om ikke dette er langt over den berømmelige streken. Skulle gjerne hørt hva Mango tenker om dette, men ved å gjøre seg nærmest utilgjengelig for pressen blir jo det vanskelig.

Nærmest umulig kamp

NF & TA, en klynge for norsk tekstilnæring, kan fortelle at de har vært borti flere liknende tilfeller og at det dessverre er vanskelig for mindre designmerker å kjempe imot kopieringstilfeller.

– Det er en lang vei å gå der man vil vinne veldig lite. Det er en kostbar prosess og små aktører kan som oftest ikke ta seg råd til å ta opp kampen, sier daglig leder i NF & TA, Linda Refvik.

HARD KAMP: Linda Refvik i NF & TA mener at små merkevarer som regel ikke har råd til å ta opp kampen mot kopiering.

Hun sier at det som regel kun er store og veletablerte merkevarer som har økonomi og krefter til å sette advokater på slike saker.

MYE ARBEID: Børter sier at de bruker materialer og teknikker som er mye mer kostbart å gjennomføre enn smykkene til kjedebutikkene. Foto: Patrick da Silva SætherNRK

Det å dele og informere følgere på Instagram kan da være den enkleste veien å gå.

– Da kan man i det minste informere kunden om hva som er originalen og hvem som selger kopien, sier Refvik.

