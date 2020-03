Mener hjemmevideoer skaper nærhet i krisetid

Koronakrisen har allerede gitt en lang rekke alvorlige konsekvenser for hele samfunnet. En av de mindre alvorlige, er at mange samfunnstopper, politikere og intervjuobjekter ikke kan møte opp i studio for å bli intervjuet på grunn av smittefaren.

Tidligere denne uken måtte arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen intervjues hjemme da det ble klart at han selv var smittet og pålagt hjemmeisolasjon. Han måtte filme seg selv og svare på spørsmål med sin egen gråe kjøkkenseksjon som bakgrunn.

Også Siv Jensen har gitt folk et eksklusivt innblikk i hvordan hun har det hjemme. Frp-lederen er i hjemmekarantene fordi en av representantene i stortingsgruppa er bekreftet smittet av koronaviruset.

Jeg er nå i hjemmekarantene fordi en av våre representanter har fått påvist smitte. Jeg er frisk som en fisk. Fra... Publisert av Siv Jensen Onsdag 18. mars 2020

Vi har også fått være med hjem til helsedirektør Bjørn Guldvog og hans blondegardiner da han nylig var med som gjest under Debatten på NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog var med direkte hjemmefra under Debatten tirsdag 17. mars. Foto: NRK

I samme båt

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen sier at det er med på å skape en merkelig form for nærhet i samfunnet vårt når alle er med på være hjemme-dugnaden.

– Jeg har tenkt at paradoksalt nok så kommer vi nærmere samfunnstoppene enn før. Selv om de samtidig er fjernere når de ikke kan være med i studio. For dette gjør at politikerne framstår mer som vanlige folk. Det er en uventet bivirkning av denne krisen, sier han.

Sjefforsker Petter Bae Brandtzæg hos Sintef Digital tenker at slike innblikk kan slå begge veier:

– Dette kan også skape ytterligere sosial distansering, og at man virkelig får se på forskjellene mellom folk. Samtidig: Dette viser at vi alle er i samme båt – nemlig hjemme, sier han.

Han sier at den opplevelsen av å være i situasjon nok er veldig viktig nå som mange er låst til hjemmet.

– Det kan være belastende i utgangspunktet, men når man er flere om det vil det oppleves som lettere. Man blir jo kjent med hverandre på en annen og nærere måte. Man kommuniserer gjennom hjemmene sine, ikke bare gjennom hvem man er, sier Brandtzæg.

I disse dager har fire av ti nordmenn hjemmekontor, ifølge NorSIS. Mange gjør dermed sine første erfaringer med videomøter. Brandtzæg tror at koronakrisens på sikt vil gi en større bevisstgjøring rundt det å skjerme bakgrunnen.

– Mange har nok først og fremst konsentrert seg om det tekniske og å få dette til å virke. Etter hvert får nok folk mer kompetanse, og det blir mer vanlig å legge på uklar bakgrunn og sånne ting. De som er erfarne på selvpresentasjon i sosiale medier har nok et fortrinn i disse video-koronatider. De vet hvordan de skal presentere seg i digitale omgivelser, samt kodene og normene som gjelder i for slik kommunikasjon.

Slippers på direkten

Og av og til går det ikke helt som planlagt når man skal la seg intervjue hjemmefra. NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker fikk hyggelig besøk da hun hjemmefra skulle orientere om den dramatiske situasjonen:

NRKs økonomikommentator hadde med seg en uventet gjest på hjemmekontoret 😄 Få siste nytt om koronaviruset her: https://www.nrk.no/1.14869444 Publisert av NRK Nyheter Tirsdag 17. mars 2020

Hennes kommentatorkollega i NRK Magnus Takvam ga innblikk i det som kan være gamle familiebilder da han var med på direkten:

Foto: NRK

Høyre la ut dette bildet av justisminister Monica Mæland for å illustrere hvordan det ser ut når man rigger til pressekonferanse hjemmefra:

Fenomenet digitale hjemmekonserter har fått en real oppsving etter at pandemien har ført til stengte scener og konserthus. I den forbindelse har Kringkastingsorkestret lagt ut denne hjemmekontor-bonanzaen av en video:

Selv om de sitter alene, i hvert sitt rom, i hver sin bydel og kanskje i hver sin by, så klarer de likevel å høres ut... Publisert av NRK Onsdag 18. mars 2020

Også Sondre Lerche og DeLillos har laget sine musikalske hjemme hos-reportasjer:

Sondre Lerche spiller gitar hjemme i egen stue og streamer til publikum på Facebook. HJEMME I EGEN STUE: – Jeg er ikke så god på det tekniske, så jeg er sjeleglad for at vi ikke fikk noen tekniske problemer underveis, sier Lerche.

Den nye absurde corona-verdenen gjør at når kvelden kommer så er det like lite folk på byen her i Oslo, som en mandag i... Publisert av deLillos Torsdag 19. mars 2020

Talkshow-vertene Anne Lindmo og Fredrik Skavlan har på hver sin måte tatt med folk hjem til eget hjemmekontor:

Det fine med hjemmekontor er at du får gjort veldig mye mer enn å jobbe ... Her er det duket for nydelig gjenforening av... Publisert av Lindmo - NRK Mandag 16. mars 2020

En liten hilsen fra Fredrik i coronakarantene! Noen andre som har lignende tilstander på hjemmekontor? 😂 Vi sender... Publisert av Skavlan Talkshow Torsdag 19. mars 2020

Vi lar Espen Eckbo-skikkelsen Asbjørn få siste ord: