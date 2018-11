Mener bokavtalen ødelegger for lydbok-elskere

– Bokavtalen har gått ut på dato. Det skjer en digital utvikling som den ikke er tilpasset, og vi er bekymret for konsumentene og deres interesser.

Det sier konkurransedirektør Lars Sørgard, som tar til orde for å skrote hele bokavtalen som norsk bokbransje har manøvrert etter i lang tid.

Konkurransetilsynet mener at de stadig flere abonnentene på strømmetjenester for lydbøker er skadelidende som følge av bokavtalen.

Utspiller kommer samtidig som at konsumet av litteratur flytter seg. Norsk bokbransje opplever en kraftig nedgang i salget. Samtidig har den digitale lydbok-strømmetjenesten Storytel opplevd en voldsom økning, og rundet 100.000 abonnenter i sommer.

Bokavtalen Ekspandér faktaboks Bokavtalen (tidligere kalt Bransjeavtalen) er en frivillig, tidsbegrenset og oppsigelig samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Avtalen regulerer omsetning av bøker mellom partene, og gir blant annet forleggere mulighet til å sette fastpris på bøker.

Målet med avtalen er å bevare og utvikle norsk språk og litteratur.

Avtalen krever at det gjøres unntak fra konkurranselovgivningen. Unntaket gis av regjeringen ved forskrift.

Forslag til forlengelse av bokavtalen for fire år ble sendt ut på høring i november 2018.

Blant forslagene til endring er at fastprisperioden skal gå i et helt år fra boken er gitt ut - ikke fram til mai året etter, slik ordningen er i dag.

Konkurransedirektør Lars Sørgard vil stoppe bokavtalen, som nå skal ut på høring for en ny fireårsperiode. Foto: Christian Lura / NRK

Bjørnetjeneste

Bokavtalen, som Konkurransetilsynet har gjort mange forsøk på å stoppe, er en frivillig avtale mellom forlagene og bokhandlene. Den skal sørge for at nye bøker ikke dumpes i pris før de har vært i salg i en periode. Dette er ment som et virkemiddel for å sørge for at forfatterne får levelige inntekter.

Torsdag ble den sendt ut på høring med tanke på en ny fireårig avtale, med noen endringer fra dagens avtale.

Konkurransetilsynet reagerer på at abonnentene på strømmetjenester for lydbøker, som Storytel eller Fabel, ikke får tilgang til nye bøker. Slik ordningen er i dag, må abonnentene vente til mai året etter at boken er gitt ut før den blir tilgjengelig på strømmetjenestene. Dette skiller seg fra for eksempel Spotify, hvor helt ny musikk umiddelbart er tilgjengelig for abonnentene.

– I dag er fastprisavtalen til stede for å beskytte trykte bøker. Det gjør at forlagene har mindre interesse i å satse digitalt. Det er tydelig når det gjelder strømmetjenester, hvor ny norsk litteratur er stengt ute til ulempe for norske bokkunder, sier Sørgard.

Han sier at det også er et problem for forfatterne at de ikke er tilgjengelige på den plattformen som øker mest.

– Det er jo å gjøre forfatterne en bjørnetjeneste å holde ny norsk litteratur utenfor den digitale plattformen strømmetjenester, sier Sørgard.

Frykter for inntektene

Men det er få i norsk bokbransje som er enige med Konkurransedirektøren.

Direktør i forleggerforeningen Kristenn Einarsson sier til NRK at bokavtalen hele veien har blitt bedre og at den ikke står i veien for digital utvikling.

Heidi Marie Kriznik i Den norske forfatterforeningen vil bevare bokavtalen. Foto: Petter Sommer / NRK

Heller ikke leder i Den norske forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, ser noen fordeler med å oppheve bokavtalen, og hun frykter for inntektene til forfatterne om så skulle skje.

– Det er ikke fastprisen som avgjør det digitale, det er det andre faktorer som gjør. Og royaltyen er viktig for forfattere og gir en forutsigbarhet for forfatteren når det er fastpris.

Konkurransedirektør Lars Sørgard vil heller snu på det:

– Problemet er at forfatterne vil tjene mindre om de ikke er på strømmetjenester. De er kommet for å bli og vil vokse framover. Om vi stenger ny norsk litteratur ute så er det et problem for forfatterne uansett.

Kriznik svarer at forfattere også er opptatte av at leserne skal ha tilgang til ferske lydbøker, og viser til at det går an å kjøpe både e-bok og lydbok av ferske utgivelser, selv om de ikke finnes på strømmetjenestene.

Bokavtalen en av mange virkemidler

Kulturminister Trine Skei Grande mener dette er feil tidspunkt å skulle fjerne bokavtalen på. Foto: Anne Lognvik / nrk

Kulturminister Trine Skei Grande mener at bokavtalen bare er en liten brikke av mange virkemidler for å få til en digital overgang for forlagene.

– Når vi får på plass like momsregler på strømming som vi har på digitale bøker, så vil det bidra inn i markedet, sier hun og viser til at momsen for e-bøker forsvinner neste år.

Kulturministeren fra Venstre mener at det å skulle vrake bokavtalen nå er helt feil.

– Å skape usikkerhet nå gjør det vanskeligere å finne gode løsninger framover, sier hun.

Administrerende direktør Håkon Havik i Storytel sa tidligere i år til NRK at han ikke ville hatt noe imot å tilby helt nye bøker til abonnentene.

– Men det går bra uten. Lytterne kjenner til at det før i tiden tok en tid før en kinopremiere kom på DVD. Vi har over 100.000 bøker i Storytel, og det er nok å høre på selv om man ikke får nyhetene.