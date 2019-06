Mener bedrifter med regnbuelogo må gjøre alvor av Pride-verdiene

Det er juni og Pride-måned, noe som feires med store tilstelninger i hele landet. På lørdag er det en stor parade i Oslo, og i den anledning har flere bedrifter spisset sin markedsføring.

Professor i kommunikasjon, ledelse og PR ved BI, Peggy Simcic Brønn, forklarer at det varierer hvilke saker som dominerer debatten, men at bedrifter, særlig i privat sektor, bør stå for noe.

– Betydningen av mangfold i Norge har skiftet fra å kun handle om kvinner og menn, til å handle om mangfold i en bredere forstand, forklarer hun.

Brønn er tydelig på at om man tar i bruk flagget må man også ta diskusjonen om mangfold inn i bedriften.

– De må diskutere hva flagget betyr for bedriften. Man kan ikke bare slenge seg med i en parade, sier professoren.

POSITIV FEIRING: Brønn tror bedrifter som deltar i Pride ønsker å vise at de står med folket. Foto: Torbjørn Brovold / BI

– Gjør alvor av verdiene til Pride

Ingvild Endestad, leder i foreningen Fri, er glad for at stadig flere ønsker å ta del i Pride fordi det sender et signal, men at de kommersielle aktørene som tjener penger på det må gjøre alvor av verdiene til Pride.

Nettopp dét er viktig for at bedriftene skal få troverdighet i denne saken, mener hun.

– Om du bare hopper på toget fordi det er populært, men egentlig ikke gjør noe for saken, vil det se ut som du bare gjør det for oppmerksomhet. Pride-aktivistene er veldig strenge, så om en bedrift går ut og støtter Pride, vil de også få kritikk om de ikke gjennomfører endringer.

Endestad forteller at hun opplever at bedrifter gjør begge deler og understreker at flagget har en sterk symbolikk for LHBT-miljøet.

– Mange av oss vil lete etter flagget for å finne et sted man er trygg, kanskje særlig på ferie i andre land, for å unngå trakassering eller blikk. Å sette opp regnbueflagget er et fint symbol, men da skal det også være trygt.

PRIDE 50 ÅR: Ingvild Endestad og Fri skal i år feire jubileet ved å legge vekt på 50 år med kjærlighet, mennesker, kamper og seire. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Pride-farger og rosa minibusser

En av bedriftene som flagger med regnbueflagget i disse dager er Vy. De har endret fargene i logoen i anledning Pride.

– Vi ønsker å markere at vi er til for alle, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby til NRK.

De siste årene har selskapet markert Pride på ulike måter, alt fra endring av logo til arrangementer og markeringer.

– For tre år siden hadde vi Pride-tog mellom Trondheim og Oslo. I år endrer vi bare logoen vår, men vi er hele tiden oppmerksomme på mangfoldstankegangen. Hvem man er glad i har ingen betydning for hvem vi velger å ansette eller samarbeide med, sier Lundeby.

Tidligere år har Ruter smykket bussene sine med regnbueflagg. I år skal selskapet kjøre rosa minibusser for personer som ønsker å delta i paraden, men som samtidig ikke har muligheten til å gå langt.

– Ruter er for alle. Vi jobber kontinuerlig med å inkludere så mange som mulig, sier kommunikasjonsrådgiver i Ruter, Cathrine Myhren.

Selv om dette er første året de går i toget, mener hun at de gjennom kampanjer har vist at dette er noe de tar på alvor hele året.

– Tidligere i år hang vi for eksempel opp plakater av kjærestepar på bussene våre, hvor det blant annet var homofile og lesbiske par.

