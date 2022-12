– Problemet er når noen som gifter seg inn stjeler rampelyset, eller gjør jobben bedre enn personen som ble født til å gjøre dette. Det opprører folk og flytter balansen, sier prins Harry i den fjerde episoden av Netflix-dokumentaren som kom ut i dag.

De tre første episodene fra dokumentarserien om hertuginne Meghan (41) og prins Harry (38) kom ut på Netflix forrige uke.

Den britiske kongefamilien i tilsynelatende hyggelig lag i 2018. I dokumentaren «Harry & Meghan» blir det fortalt om dramaet innad i familien, bak kulissene. Foto: Matt Dunham / AP

Der fortalte de om hva det har kostet å være sammen, mot mediejaget, frihetstap og rasisme.

Nå er altså de tre siste episodene ute, og medietrykk er også her i fokus i parets fortelling om deres liv sammen.

Misnøyen Harry snakker om skal ha oppstått under parets offisielle turné i Australia og New Zealand i 2018, der de hadde kunngjort at hertuginnen av Sussex var gravid.

Han sammenligner det med hvordan hans mor, prinsesse Diana også oppfattet at medieoppmerksomheten førte til sjalusi.

– Pressen kom mellom oss

Hertuginnen snakker også om hvordan media endret forholdet hennes med faren.

Hertuginne Meghan forteller at hun pleide å snakke med faren flere ganger i uken, men at dette endret seg etter at media ble involvert.

Faren, Thomas Markle, ga nemlig flere intervjuer til pressen før bryllupet hennes med prins Harry.

– Det var ekstremt smertefullt.

– Også begynte han å kritisere kongefamilien. Det var veldig flaut for familien, legger hertuginnen til i femte episode av den kontroversielle dokumentarserien om henne og ektemannen prins Harry.

Tilbød å gi fra seg titler

Ekteparet sluttet å jobbe som kongelige i 2020.

I femte episode gir prins Harry detaljer fra prosessen i forkant.

Harry sier at han og kona i minst to år hadde planlagt en vei ut fra Storbritannia. Paret vurderte å flytte til New Zealand i 2018 og Sør-Afrika i 2019.

Prinsen skal ha sendt en e-post til faren Charles og fortalt ham at paret ville gi fra seg titlene som hertug og hertuginne av Sussex hvis de ikke fikk flytte.

Dokumentarserien lover å gi et innblikk i hendelsene som fikk paret til å slutte som arbeidende kongelige og flytte til USA i 2020. Foto: RUBA / Backgrid UK

Paret dro først til Canada i 2020, for så å slå seg ned i delstaten California i USA senere samme år.

Mer populær enn The Crown

Serien har så langt gjort det bedre enn populære «The Crown».

Torsdag benket 2,4 millioner briter seg for å se den nye dokumentarserien, samme dag som den ble sluppet på strømmetjenesten, skriver BBC.

Det er mer enn dobbelt så mange som så første episode av den seneste sesongen av suksesserien «The Crown», en dramatisert fortelling om dronning Elizabeth og hennes liv.

Ingen andre dokumentarer har hatt så mange seertimer den første uken på Netflix som den nye dokumentaren om hertugparet, meldte Netflix på tirsdag.

De første tre episodene har blitt sett i 81,55 millioner timer siden premieren. Flere enn 28 millioner husholdninger har sett hele eller deler av serien.

Serien har lovet å gi seerne «hele sannheten» om prinsen og hertuginnens brudd med den britiske kongefamilien, men det har blitt diskutert om hvorvidt seerne har fått vite noe de ikke visste fra før.

Medlemmer av kongefamilien har nektet å kommentere serien.