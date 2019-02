Medietilsynet: – Ta mer ansvar for barn i sosiale medier

– Jeg var 11 år da jeg fikk Snapchat, forteller Eva som er elev ved Sagene skole i Oslo.

– Måtte du lyve om alder?

– Ja, jeg måtte det, men det er mange voksne som sier at aldersgrense på 13 år bare er en advarsel om at du skal være forsiktig, men at det er lov å bruke appen.

Fra venstre: Eva(12 år), Ella(13år) og Martin(12år) i syvende klasse på Sagene skole. Jentene er på Snapchat, Martin holder igjen, men han ser frem til å komme på sosiale medier.

Nye tall fra en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag fra Medietilsynet, viser at tre av fire barn mellom 9 - 12 år er på sosiale medier, selv om aldersgrensen er 13 år.

Smarte samtykkeløsninger

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, mener bransjen må ta større ansvar for barna, og innføre samtykkeløsninger for foreldre når barn lager profiler på disse appene.

– Vi mener at disse aktørene har ansvar for å kontrollere at barna er gamle nok eller at det er et gyldig samtykke, og dessverre mangler de fleste tjenester gode løsninger for det i dag.

Facebook og Instagram er medlem av IKT Norge, og direktør Torgeir Waterhouse sier at foreldrene er i en vanskelig skvis.

– På den ene siden har man et regelverk som sier at barn skal være 13 år for å bruke tjenesten, på den andre siden lever man med å vite at alle andre er der, og hvis du ikke tillater ditt barn å bruke tjenesten, så kan det hende at du bidrar til å holde barnet utenfor den sosiale relasjonen i klasserommet eller i nabolaget.

Illustrasjonsbilde av ungdom som bruker Snapchat. Foto: Kristine Sterud / NRK

Konsekvenser

Waterhouse mener også at en ordning med foreldresamtykke ikke er veien å gå.

– Det er foreldrene og de rundt som faktisk må gjøre disse vurderingene, og hvis du som forelder hjelper barnet ditt å fremstå som det er over 13 år for å bruke Snapchat, da må du ta konsekvensene for det er et valg du har tatt, sier han.

Snapchat er åpne for debatt

En talsperson fra Snapchat skriver i en e-post til NRK at de stenger profiler der de oppdager at brukeren er under 13 år, og at de ikke har planer om å endre sine brukerinnstillinger, men at de er åpne om en debatt om en bedre aldersverifisering som ikke går på bekostning av sikkerhet og personvern.

Stiftelsen Barnevakten skriver på sine nettsider at aldersgrenser på sosiale medier har lenge vært utfordrende å forholde seg til, på grunn av varierende aldersanbefalinger på ulike plattformer, i tillegg til egen aldersgrense i brukervilkårene. Snapchat har 13 års aldersgrense oppgitt i brukervilkårene, mens den er merket 12+ til iOS og PG! (foreldreveiledning anbefales) på enheter med Android.