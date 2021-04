16-åringen er positiv til mobilen, men oppfatter at mange voksne ser på den som en uting.

– Mobilen ses på som en djevel, men må brukes som et verktøy, sier Ella Fyhn.

Hun mener barn og unge i dag får for lite undervisning i skjermbruk.

– Jeg tror man må lære om nettvett, algoritmer og nakenbilder. Man trenger mer enn én time i året hvor man lærer om nettvett.

– Hadde man hatt telefonen som et virkemiddel i klasserommet, så hadde det også vært lettere å skjønne når man skal legge den bort og når man skal bruke den, mener hun.

I stedet blir mobilen bannlyst – noe hun mener man må få slutt på.

– Man lærer veldig mye av å være på nett. Man har tilgang på ekstremt mye god informasjon – for eksempel nyheter. Man har tilgang på det i en yngre alder enn det man hadde før.

Satse på kompetanse og kunnskap

Ella Fyhn, ungdomsrepresentant i Kors på Halsen.

Ella Fyhn tror ikke løsningen er å ta barn og unge av sosiale medier.

– Jeg tror ikke løsningen er å ta barn og unge av sosial medier, men heller gi dem tilstrekkelig digital kompetanse.

Politikere, lærere og foreldre må ta ansvar

Nå er regjeringen i gang med et forslag for hvordan man skal skape en trygg digital oppvekst for barn og unge. Medietilsynet har ansvar for å utarbeide planen.

– Det er bekymringsfylt at norske barn bruker så mye skjerm. Det er viktig at både oss politikere og foreldre er bevisste på bruken av skjerm, sier barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad.

Tall fra medietilsynets undersøkelse i 2020, viser at norske barn er i verdenstoppen i skjermbruk. Halvparten i alderen 13–18 år har sett skadelig eller voldelig innhold på nett.

Innspillsmøtet arrangeres for å blant annet å tydeliggjøre at dette er et ansvar der politikerne må komme med grep, men også skolen og foreldre til dagens barn og ungdom.

– De har også et viktig ansvar for å involvere seg i ungdommenes liv, for å hjelpe dem dersom det skjer noe som er ubehagelige eller i verste fall alvorlig.

Barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mette Ballovara / NRK

Folk diskuterer skjermbruk

Programleder Live Nelvik diskuterte nettopp dette med skjermbruken til nordmenn i serien «Lives oppdragelsesreise». Hun synes det er urovekkende at vi er så mye på mobilskjermen eller iPad-skjermen uten å vite konsekvensene av det.

Serien hennes handler om å tørre å senke skuldrene, men når det gjelder skjermbruken tenker hun at man må løfte skuldrene enda høyere.

– Vi vet enda ikke hvordan skjermbruk påvirker oss i det lange løp. De endelige tallene forelegger ikke ennå, fordi skjermens levetid er fortsatt veldig ung.

Episoden har i ettertid fått enorm respons.

– Det virker som om jeg har stukket hull på en eller annen boble. Det renner inn med tilbakemeldinger fra andre foreldre, som også føler en uro -uten å kare å sette finger'n på det.

– Jo større kunnskap og bevissthet vi får rundt god nettetikk, jo lettere blir det å forebygge alt fra mobbing til hatkommentarer og ulovlige bildedeling.