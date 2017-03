Mediehusenes digitalopplag gikk opp 8.6 prosent i fjor

Mens papiropplaget sank med 7,8 prosent i 2016, økte digitalopplaget med 8,6 prosent. Det rene papiropplaget utgjør nå 24,1 prosent av avisenes opplag og er stadig synkende.

Andelen rene digitalabonnementer mer enn dobler seg for de lokale dagsavisene og utgjør nå 12 prosent av totalopplaget. For de større dagsavisene i byene er nå hvert fjerde abonnement heldigitalt.

De aller fleste avisleserne velger imidlertid komplett-abonnement som gir både papiravis og nett-tilgang.

90 aviser økte

Av de 228 avisene som er tilsluttet MBL (Mediebedriftenes Landsforbund og LLA (Landslaget for lokalaviser) opplevde 40 prosent en total opplagsframgang i fjor.

– Det er lenge siden jeg har sett såpass mange aviser med opplagsvekst som vi ser i 2016, sa fagsjef Helge Holbæk-Hanssen da han presenterte opplagstallene tirsdag.

Men til tross for dette er det bare nisjeavisene som kan vise en total opplagsøkning på 1,8 prosent. Lokale dagsaviser har bremset opplagsnedgangen og endte på en minus på 0,4 prosent i fjor, mens de riksspredte nyhetsavisene må tåle en tilbakegang på 6,5 prosent.

Aftenposten størst

Totalopplaget for norske aviser er på 1.950 millioner eksemplarer. Det sank med 1,1 prosent fra 2015 til 2016.

Aftenposten er fortsatt landets desidert største avis med et totalopplag på 210.472. VG må tåle den største tilbakegangen med hele 14 prosent, men er fortsatt nest størst med et totalopplag på 96.988.

Dagbladet hadde den største opplagsveksten med pluss 3.807 og er landets tredje største med et totalopplag på 75.321.

Den kraftigste opplagsveksten i den norske avisfloraen kom i Vestby Avis som økte med hele 29 prosent til et totalopplag på 2.478.

Opplagsvekst i én av tre lokalaviser

Samlet falt lokalavisenes opplag med 1.5 prosent det siste året. Over tid har likevel opplaget til lokalavisene vært stabilt. De vel 100 lokalavisene som er tilknyttet Landslaget for lokalaviser (LLA), har nå et samlet nettoopplag på rundt 325.000 eksemplarer.

Generalsekretær Rune Hetland er betinget optimist på vegne av avisene som gis ut i bygder, tettsteder og bydeler landet rundt.

– Lokalavisene er viktige kilder til pålitelig informasjon, samtidig som de er viktige for lokal identitet. Det er utfordrende, men ikke umulig å nå de unge. Vi både håper og tror at den oppvoksende generasjonen ser betydningen av en fri og uavhengig presse, og at de vil fortsette å lese lokalaviser, sier Hetland.