Meat Loaf er død

Det er familien til rockestjernen som bekrefter dødsfallet på artistens offisielle Facebook-side.

Han døde med kona Deborah ved sin side natt til torsdag. Døtrene Pearl og Amanda og nære venner fikk også muligheten til å si farvel til ham det siste døgnet han levde, står det i uttalelsen fra familien.

Dødsårsaken er ikke kjent.

– Vi vet hvor mye han betydde for så mange av dere, og vi setter utrolig mye pris på all kjærligheten og støtten vi får i denne tiden med sorg over å ha mistet inspirerende artist og en nydelig mann, skriver familien.

– Fra hans hjerte til alle deres sjeler: Aldri stopp å rocke, avslutter familien.

En av verdens mestselgende

Meat Loaf, som egentlig het Marvin Lee Aday, ble født i Dallas, Texas 27. september 1947. Han er mest kjent for å ha laget et av verdens mestselgende album, «Bat Out of Hell», i samarbeid med låtskriver Jim Steinman i 1977.

Albumet har solgt over 43 millioner eksemplarer siden utgivelsen, og fikk vist Adays imponerende vokal for en hel verden.

Oppfølgeren «Bat Out of Hell II» kom i 1993 og inneholdt artistens kanskje mest kjente låt – «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)». Denne sangen vant Meat Loaf en Grammy for.

I «Bat Out of Hell III: The Monster is Loose» fra 2006 samarbeidet Aday med Marion Ravn på låten «It's all coming back to me now».

Musikkviter Asbjørn Slettemark sier Mest Loaf leverte noen av de største balladene og de villeste platene.

– Hans miks av musikal, rock og eventyr i samarbeid med Jim Steinman kommer aldri til å bli glemt. Og så kommer vi for alltid til å lure på hva den ene tingen Meat Loaf ikke vil gjøre for kjærlighet er, så han etterlater seg litt mystikk også, sier han.

NRKs musikksjef, Mats Borch Bugge, hyller også den avdøde artisten.

– En av låtene hans har allerede plass i verdens kanon, og Meat Loaf vil stå igjen som et vitnesbyrd for noe av den grandiose og dramatiske rocken som oppsto på 70-tallet, sier Borch Bugge.

Asbjørn Slettemark sier Meat Loaf stil og musikk aldri kommer til å bli glemt. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Skuespiller

Foruten «Bat Out of Hell»-trilogien ga Meat Loaf ut ni andre studioalbum. Før han ble en verdenskjent rockestjerne i 1977, gjorde han seg bemerket i flere musikaler. Blant annet «Hair» og «The Rocky Horror Show».

Suksessen til sistnevnte førte i 1975 til en filmatisering, der Aday også hadde en rolle.

Skuespilleryrket var noe han returnerte til med jevne mellomrom i karrieren. På CV-en hadde han over 60 roller i filmer og serier.

Nordmenn husker ham kanskje aller mest for rollen i «Fight Club» med Brad Pitt og Edward Norton – der han spilte Robert «Bob» Paulson.