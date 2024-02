McDonalds taper penger på krigen i Gaza – Refel er en av de som boikotter

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks McDonalds og Starbucks er blant flere amerikanske selskap som har blitt boikottet på grunn av israelsk krigføring i Gaza.

Boikotten har hatt en betydelig innvirkning på McDonalds' vekst, sier selskapet selv.

Det er uenighet mellom McDonalds i flere land om støtten til Israel, McDonalds i Oman har valgt å donere penger til Gaza.

Stortinget stemte nei til å boikotte og sanksjonere Israel, til tross for krav fra Rødt og SV. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg har bestemt meg for å gjøre det jeg kan for å boikotte bedrifter som støtter den israelske okkupasjonen av Palestina og den pågående krigen, sier Refel Abeid.

Hun er ikke alene om å droppe cheeseburgere og Big Mac.

McDonalds er et av flere amerikanske selskap som har blitt boikottet etter at krigen brøt ut i Gaza.

7. oktober angrep Hamas en musikkfestival i Israel. Da valgte McDonalds i Israel å donere tusenvis av måltider til israelske soldater, sykehus og militære anlegg.

McDonalds mener at boikotten har hatt en «betydelig innvirkning» på tallene. Aksjen til McDonalds falt 4 prosent da tallene ble lagt frem. Foto: Laik Hanbaly / NRK

Stortinget stemte nei til boikott

Det har ført til en global boikott som nå har vist seg på tallene til kjeden.

Det var forventet at McDonalds skulle ha en vekst på 4,7 prosent, men endte med 0,7 prosent vekst. Det var langt under det som var forventet.

– Jeg gjør det på grunn av symbolikken, og fordi deres direkte involvering i å støtte israelsk krigsspill, sier Abeid.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med McDonalds Norge, men har ikke lykkes.

Selv om mange maner til boikott over hele verden, er det ikke politisk flertall i Norge for en boikott.

Senest i går stemte et bredt flertall i Stortinget nei til å boikotte og sanksjonere Israel.

Uenighet internt

I slutten av 2023 var det tydelig at det var uenighet mellom de ulike McDonalds-avdelingene om krigen.

Blant annet valgte McDonalds i Saudi-Arabia, Kuwait, Egypt, Bahrain, Jordan, Tyrkia, de arabiske emiratene og Oman å publisere en pressemelding hvor de tok avstand fra McDonalds Israel.

Samlet sett donerte de 3 millioner dollar til Gaza. McDonalds Oman donerte også 100.000 dollar til Gaza.

Les også Protestar mot nye McDonald's i Russland: – Få Big Mac tilbake!

Til kritikken har McDonalds tidligere sagt at de «ikke finansierer eller støtter noen regjeringer som er involvert i denne konflikten».

De la også til at handlinger som lokale avdelinger gjør er gjort uavhengig uten McDonalds samtykke eller godkjenning.

«Betydelig innvirkning»

I et innlegg på LinkedIn skriver McDonalds-sjef Chris Kempczinski at han erkjenner at krigen har påvirket filialene i Midtøsten og merkevaren McDonalds.

– Dette er nedslående og dårlig fundert. I alle land der vi opererer, inkludert i muslimske land, er McDonald's representert av lokale eiere, skriver blant annet Chris Kempczinsk.

Tallene er dårligst i Midtøsten, India, Malaysia og Frankrike.

I går stemte et bredt flertall i Stortinget nei til å boikotte og sanksjonere Israel. Foto: Laik Hanbaly / NRK

McDonalds mener også at boikotten har hatt en «betydelig innvirkning» på tallene.

Aksjen til McDonalds falt 4 prosent da tallene ble lagt frem.

Refel Abeid mener at tallene gir et klart inntrykk av at boikotten fungerer.

– Med mindre Israel og USA stopper deres krigføring i Gaza, så tror jeg det kommer til å ha en del å si i fremtiden til McDonalds, mener Refel Abeid.

McDonalds-sjef Kempczinski virker til å være enig med Abeid.

På LinkedIn skriver han at så lenge krigen varer vil også tallene være påvirket.

Boikotter også Starbucks

Det er ikke bare McDonalds som har blitt rammet av boikott. Selskap som Starbucks, Nestlé, Coca-Cola er også rammet.

Kaffekjeden Starbucks er en av flere amerikanske selskap som har blitt rammet av boikott. Foto: Elizabeth Frantz

Kaffekjeden Starbucks la også frem et dårligere resultat enn ventet.

Direktør Laxman Narasimhan mente det også er på grunn av krigen i Gaza. I tillegg til at salget hadde gått ned i land i Midtøsten, var salget også lavere på hjemmebane i USA.

Det har også vært en rekke demonstrasjoner utenfor kaffekjeden i flere land.

– Mange av våre butikker har blitt utsatt for vandalisme. Vi ser protester som er påvirket av en feilaktiv fremstilling av det vi står for, har Starbucks-sjefen tidligere uttalt om boikotten.