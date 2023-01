– Jeg tar med meg diktbøker på fest til og med, og får alle til å lese dem. Selv de som egentlig hater dikt, sier Maud Angelica Behn (19) til NRK.

Hun tar for tiden et friår etter videregående for å finne ut hva hun har lyst til å drive med. Mange så henne som Dandyen på Maskorama før jul. Nærmere 40.000 følger henne også på Instagram, hvor hun deler bilder av alt fra kunst til hjemmeheklede froskeluer.

Men det er ikke bare kunst og froskehatter Maud deler. Hun er også glad i å dele noen ord på et ark som betyr mye for henne – nemlig dikt.

– Det jeg liker med dikt er å få fram et budskap med et par ord. Det er så vakkert at noe kan treffe deg med de minste ordene.

Hør diktet til Dorothy Parker «En rosenkvist» oversatt av Andre Bjerke. Du trenger javascript for å se video. Hør diktet til Dorothy Parker «En rosenkvist» oversatt av Andre Bjerke.

Økende interesse

Maud er en av mange unge som leser poesi. Nå når «instapoesi» og diktsamlinger er i vinden, er det flere og flere som finner veien tilbake til diktverden.

Ifølge Bokhandlerforeningen har det vært en gradvis økning på salg av diktsamlinger de siste fem årene. Fra 38.000 diktbøker i 2017 fikk lyrikk en kraftig boost under pandemien, med 58.000 solgte bøker i 2021. I 2022 er tallene 43.000.

En av diktsamlingene som solgte mest i fjor var Victoria Dalsberget utgivelse «Du og jeg». Dalsberget er også aktiv på Instagram med kontoen «enkel_poesi». Hun tror instagrampoesien har vært med å gjøre lyrikkgleden tilgjengelig for flere.

– Diktene dukker opp mens man sitter på toget, går på mølla eller venter på at pastavannet skal begynne å koke. Diktene er korte og henvender seg til et «du». Det blir derfor opp til leseren selv å fylle inn rommet mellom linjene.

Denne trenden fører til at flere oppsøker og gjør seg kjent med også mer tradisjonell lyrikk, mener Dalsberget.

Deler dikt med Sonja

Under Maskorama kom det frem av hintene at favorittpodkasten til «Dandyen» var «Brenner deler dikt». Maud Angelica Behn er en aktiv diktdeler, og deler av og til dikt rundt frokostbordet med familien.

Det er en veldig koselig start på dagen, sier hun. Hun leser også ofte dikt foran vennene sine, men hun er særlig glad i få noen andre til å lese dikt for henne.

En av dem hun ofte deler dikt med er bestemoren, selveste Dronning Sonja.

– Hun er veldig flink til å holde taler og lese ting høyt, og det er så gøy når hun leser dikt for meg.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Brenner deler dikt».

Dronningen er også til god hjelp når språket til gamle litterære helter blir for vanskelig å forstå.

– Jeg forstod ikke ordet «kamin», men da kunne bestemor fortelle at det er en ovn. Det er koselig at hun kan forklare meg de gammeldagse ordene, og i tillegg komme med hennes tolkninger.

De liker begge Dorothy Parker, og det var også Parkers dikt «Indian Summer» som ble brukt som ledetråd i Maskorama.

– Diktet handler om å tørre å være seg selv. Det betyr veldig mye for meg fordi jeg i en periode følte meg veldig begrenset. Du må finne de folka som elsker deg for den du er, og ikke endre deg for noen andre.