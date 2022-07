– Det er så utrolig rørende å komme over dette. Det er en liten skatt.

Kari Saanum kikker ned på fargerike tegninger av en sovende baby.

Hun arvet all kunsten etter sin mann, kunstneren Karl Erik Nilsen, da han falt bort. Nylig fant hun en skissebok med tegninger av deres nyfødte datter.

– Jeg kommer stadig over ting jeg ikke visste at vi eide.

Fem av Nilsens kunstverk finnes i samlingen til Nasjonalmuseet. Men hele livsverket Saanum har arvet består av om lag tusen store og små kunststykker.

I kjelleren har Kari Saanum et lager fullt av kunst. Det er over ti år siden ektemannen gikk bort, men likevel oppdager hun stadig nye verk hun ikke visste de hadde. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Hun har solgt og lagret verk hos venner og familie. Fremdeles har hun kunst etter ektemannen i hvert eneste rom.

Men selv om arbeidene betyr mye, er det umulig å ta vare på alt. Enkelte av verkene har hun måttet ødelegge.

– Det har vært grusomt. Å stå og slå i stykker skulpturer og skjære opp lærreter føles veldig brutalt. Det føles veldig feil.

Finnes ingen ordning

Det finnes nemlig ingen ordning for å hjelpe kunstarvinger med hva de skal gjøre med kunsten.

– Men kanskje det burde være det, sier Jonas Ekeberg i Kulturrådet.

Han er fagansvarlig for visuell kunst og ser på fraværet av en slik ordning som en utfordring – spesielt fordi kunstfeltet har vokst enormt de senere årene.

Derfor vil Kulturrådet nå utlyse et utredningsoppdrag og oppfordre kunstfagmiljøene til å søke om å bidra til kartleggingen.

Kunsteksplosjon etter krigen

I dag finnes det om lag 20.000 profesjonelle billedkunstnere i Norge. Kulturrådet har fått flere henvendelser fra personer som ønkser hjelp til å ta vare på kunst de har arvet.

– Etter andre verdenskrig har det blitt flere og flere kunstakademier. Disse store etterkrigskullene begynner nå å bli seniorer, og noen faller fra, forklarer Ekeberg.

Hvis alle etterlater seg like mange verk som Karl Erik Nilsen, må 200.000 verk få nye hjem i fremtiden.

Og ikke nok med det: Noen kunstnere etterlater seg både hele hus, ateliermiljøer og omfattende produksjonsutstyr.

Hva skal vi gjøre med alt?

Frykter tap av kulturarv

I verste fall kan kulturarv gå tapt, påpeker leder Ebba Moy i Norsk Billedhoggerforening.

– Det er jo vår felles hukommelse som nasjon.

Profesjonelle kunstnere og kunstorganisasjoner må hjelpe kunstarvinger, mener Ebba Moy i Billedhoggerforeningen. – Det er jo vår felles hukommelse som nasjon, sier hun. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Foreningen har jobbet for at en ordning for kunstarvinger kommer på plass.

– Vi som er profesjonelle kunstnere og institusjoner trenger å hjelpe dem.

Historisk sett er det museene som har hatt ansvaret med å forvalte kunst for ettertiden. Uten donasjoner fra kunstnere, familiene deres og private samlere hadde ikke verdens museer eksistert.

Kunst med krav

– Alle museer i verden bygger mer eller mindre på private ildsjeler som donerer kunst eller kommer med et tilbud til staten som gjør utløser et krav om et museumsbygg, sier Nils Ohlsen som er direktør ved Lillehammer kunstmuseum.

Museene har hverken plass eller mulighet til å ta i mot all kunst, forklarer direktør Nils Ohlsen ved Lillehammer kunstmuseum. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Men heller ikke museene har plass eller mulighet til å motta alt.

– Man gleder seg alltid hver gang man får en brev eller telefon om et kunsttilbud, for det er fantastisk med en sånn oppmerksomhet.

– Men man må ha is i magen og tenke på at museet har en evighetsambisjon. Man kan ikke bare takke ja til sin egen favorittkunst.

Og ikke sjelden kommer kunst med krav. Det er for eksempel ikke helt uvanlig at en donør stiller som betingelse at kunsten skal vises frem til enhver tid eller må dedikeres et eget rom.

Ohlsen har selv måttet takke nei til enkelte kunstgaver på vegne av museet.

– Hvis man takker ja forplikter man seg også til å lagre, bevare og forske på det.

Vil finne løsninger

Ekeberg i Kulturrådet har stor forståelse for at museene ikke kan ta på seg hele oppgaven om å bevare all kunst.

– Museer kan ikke være oppsamlingssteder for privatarkiver, det går ikke, sier Ekeberg.

– Det er alltid et tveegget sverd å få en sånn forespørsel for et museum.

Han håper oppdraget som nå utlyses av Kulturrådet kan bidra til å finne nye løsninger for kunstarv.

– Målet er at man får en oversikt over utfordringen med kunstarv og hvordan det har blitt løst andre steder i verden.

Kunstarving Kari Saanum ønsker en slik ordning velkommen.

– Det er mye glede forbundet med å eie og se all denne kunsten, men samtidig er det jo noe med å skulle ta vare på den.