Måtte legge ned etter storsatsing: – Du må gjøre det så utrolig bra for å lykkes

Nylig vant Linn Søvig og kollegene i spillselskapet Pineleaf Studios prisen for beste teknologi under den årlige Spillprisen-utdelingen for PC-spillet «Dwarfheim». Spillet hadde store ambisjoner om å sette Trondheim på det internasjonale spillkartet.

Men slik gikk det ikke.

Da de stod på scenen og mottok prisen, jobbet de ikke lenger sammen. Selskapet deres hadde gått konkurs etter at regningene vokste seg større enn inntektene fra spillet.

– Det har selvfølgelig vært trist. Salgstallene var ikke dårlige, men de var ikke gode nok til at vi kunne klare oss, forteller tidligere daglig leder i Pineleaf, Linn Søvig.

Det var i desember at ledelsen samlet de ansatte og informerte om at de stod ovenfor et vanskelig valg. Enten kunne de satse og bruke flere uker på å pitche et nytt prosjekt – uten sikker lønn – i håp om å overbevise en investor.

Det andre alternativet var å legge ned.

– På det tidspunktet var alle slitne etter et tøft år. Vi tok avgjørelsen sammen og landet på at det var bedre å gå hver vår vei. Det var bra å få en avklaring, men det ble ikke en god jul akkurat.

Solgte rundt 50.000

Selv om det siste året har vært en påkjennelse, forteller Søvig at de er veldig glade over at de kom i mål med spillet.

– Uansett hva som kunne skje så skulle vi holde løftet vårt og utgi en ferdigversjon av «Dwarfheim». Det klarte vi. Vi laget et fantastisk produkt som vi kan være stolte av, sier hun.

Spillet har per dags dato solgt rundt 50.000 eksemplarer, og det selger fortsatt. Men den seige lanseringen med lavere salgstall enn forventet, ble for mye å bære da lønn, lån og investor-andeler skulle betales.

– Utfordringen for slike spill er at du må gjøre det så utrolig bra for at det skal lykkes. Du må investere i mannskap, teknologi, markedsføring og ha et studio som er solid nok til å bygge det du trenger. Det koster mye penger, sier Søvig.

I tillegg er man avhengig av å overbevise mange spillere, legger hun til.

– Hadde vi hatt litt mer erfaring og nok midler til å holde det gående ett år til, tror jeg historien vår kunne endt annerledes.

– Stor fallhøyde

De fleste av de ansatte i Pineleaf Studios har bevegd seg videre og fått seg andre jobber i spillbransjen. Både i Norge og i utlandet. Søvig har ikke funnet seg en ny jobb enda. I stedet har hun måttet bruke den siste tiden på håndteringen av konkursboet.

En tøff prosess å stå i, innrømmer hun.

– Jeg vil jo ikke at vi skal være et eksempel på hvorfor man ikke skal satse på dataspill her i Norge. Det gjør vondt i hjertet å tenke på, forteller Søvig, før hun legger til:

– Jeg håper virkelig at vi ikke bare vil bli husket for noen som feilet. At det også var inspirerende å se noen som turte å satse stort på spill. For å lykkes må man tørre å feile. Så er det jo drit at det ble vi som feilet.

NRKs spillkritiker Rune Fjeld Olsen var en av dem som roste det Trondheim-baserte selskapet for deres store ambisjoner.

– «Dwarfheim» var en uvanlig ambisiøs norsk spillsatsing. Når det gikk som det gikk, er det en tydelig demonstrasjon av hvor nådeløst det kan være å satse stort. Jo mer man satser jo større kan gevinsten bli hvis man lykkes. Men jo større blir fallhøyden hvis man ikke lykkes også.

SPILLPRISEN FOR BESTE TEKNOLOGI: – Det var et veldig rørende øyeblikk for oss, som betydde veldig mye. Det var godt å se de ansatte få skryt og en stolthetsfølelse av arbeidet de har lagt ned i dette spillet, forteller Linn Søvig. Foto: Virke Produsentforeningen / Kristian Tjessem

– Må våge å tenke stort

NRKs spillkritiker mener Pineleaf Studios laget et bra spill, men ikke hadde den nødvendige flaksen med seg. Selv om de ikke lyktes, mener han norsk spillbransje trenger flere aktører med store ambisjoner om de skal kunne vokse.

– Det lages mange gode spill i Norge, men det er åpenbart at de fleste går for spillkonsepter som kan gå i null eller litt i pluss med støtte fra NFI og andre ordninger. Det er trygt, men det er en bremsekloss for potensialet den norske spillbransjen har, sier Fjeld Olsen.

Han trekker frem at de fleste store spillselskapene har startet i det små, eller hatt flaks og ferdigheter av typen «Minecraft».

– Det neste «Minecraft»-eventyret kan komme fra Norge. Eller det neste «Battlefield», «Returnal» eller «Hitman», for å velge suksesshistorier fra Sverige, Finland og Danmark. Men norske utviklere må våge å tenke stort hvis de ønsker å komme dit.

Selv om norsk spillbransje er liten i nordisk sammenheng, har den vokst jevnt og trutt de siste årene. I år skal 54 millioner kroner fordeles av NFI til norske spillprosjekter. Penger som i stor grad er øremerket satsinger av en viss størrelse.

Dette for å hjelpe selskaper med noen års erfaring etablere seg på et nivå hvor de kan ansette flere og satse på ulike prosjekter samtidig.

– Målet på sikt er at selskapene etter hvert ikke vil ha behov for offentlig støtte for å kunne satse, forteller Kaja Hench Dyrlie i NFI.

– Ser vi til Sverige så ser vi at de største selskapene er eid av internasjonale selskaper, men at det gror godt med nye og mindre selskaper under de store. Det vi trenger her hjemme er en bærekraftig bransje som gjør at flere kan komme opp.

Et siste punktum

Tilbake i Trondheim er Linn Søvig i ferd med å lukke det siste kapittelet for Pineleaf Studios. Nå ser hun fremover og håper at erfaringen og kompetansen hun og hennes tidligere kolleger sitter på, vil fungere som en vitamininnsprøyting for norsk spillutvikling.

– Dette nederlaget har gjort oss mye sterkere som spillutviklere. Det har lært oss mye, og gitt oss en kompetanse som norsk spillutvikling kan nyte godt av fremover. Det vil gjøre den sterkere.

– Vi hadde et ambisiøst prosjekt som kanskje ville for mye på en gang. Men hvis man ikke har den energien og naive ambisjonen som vi hadde, tror jeg det er mange spill som ikke ville blitt laget.

Linn Søvig vet ikke hvor det bærer hen nå, men hun ser lyst på fremtiden. – Selv om det har vært trist, har ingen av oss gått ned for telling. Vi skal videre, sier hun. Foto: ERLEND LÅNKE SOLBU / NRK