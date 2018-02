Matt LeBlanc: – Folk snakker sakte til meg

TV-serien «Friends», bedre kjent som «Venner for livet» på norsk, gikk i ti sesonger fra 1994 til 2004. Den amerikanske komedien fulgte i hovedsak seks venner i deres opp og nedturer.

En av de seks karakterene, Joey Tribbiani, spilt av Matt LeBlanc var ikke den skarpeste i gjengen. Det har skuespilleren fått merke også utenfor skjermen.

I kveldens Skavlan forteller han om hva som er den største misoppfatningen om han som person.

– På grunn av karakteren jeg spilte i «Friends», jeg spilte en litt dum fyr, så snakker mange veldig sakte til meg, sier han.

LeBlanc sier at mange prøver å forsikre seg om at han forstår hva de sier.

– Jeg får et kick av det, fordi jeg føler at jeg har fordelen i samtalen, fortsetter han til stor latter fra salen.

LeBlanc sier at han opplever dette oftere enn man skulle tro.

– Jeg tuller ikke, sier han.

Joey fortsatte å leve videre på skjermen i to år etter Friends suksessen. Da fikk han sin egen serie. LeBlanc spilte derfor Joey i hele 12 år.

Bilentusiasten LeBlanc har siden 2016 vært å se som medprogramleder i Top Gear, i tillegg har han spilt i serien «Man with a plan» og filmen «Lovesick» fra 2014.

POPULÆRE: De seks skuespillerne i TV-serien Friends. Foto: NBC

Gjenforent?

Det har i mange år svirret rykter om en mulig gjenforening av skuespillerne i «Friends». Men det har til gode å faktisk skje med alle samlet.

I 2016 ble imidlertid noen av karakterene fra «Friends» gjenforent i en spesialsendt utgave på TV-kanlalen NBC i USA. Det var for å hedre regissøren James Burrows som har regissert flere episoder av «Friends».

Skuespiller David Schwimmer, kjent som karakteren «Ross», sa derimot at det var kraftig overdrevent å si at det var en gjenforening før spesialutgaven.

– Jeg vet ikke om alle kommer, engang. Jeg vet at alle skal forsøke å dukke opp. Men det er ingen gjenforening. Det er en tilstelning for å hylle regissøren Jimmy Burrows, som vi jobbet mye med under de tidlige sesongene av Friends, sa han til Aftonbladet i 2016.