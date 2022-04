Maskoramadrama i USA: Rudy Giuliani er endeleg avmaska

Krever nye tekstilregler fra regjeringen

Klesprodusenter kan få ansvar for å samle inn tekstiler til gjenvinning. Et flertall på Stortinget ber regjeringen utrede en slik ordning. Norge sliter i dag med å samle inn og gjenvinne brukte tekstiler, slik EU har sagt at vi må gjøre. Regjeringen blir også bedt om å vurdere endringer i dagens regelverk for å unngå at klesbransjen kaster klær de ikke får solgt. Forslaget kom fra Høyre, som fikk med seg samtlige opposisjonspartier da saken ble behandlet i Energi- og miljøkomiteen torsdag. Kun regjeringspartiene stemte mot.