Maskorama-premiere sett av 1,1 millioner

Første episode av NRK-serien «Maskorama» opplever gode seertall. 1,14 millioner satt av lørdagskvelden for å se den populære sangkonkurransen. Dette inkluderer direktesendingen, repriser og strømming av episoden.

Det var 864.000 som «Maskorama» direkte på lørdagskvelden. I tillegg har 113.000 sett programmet i reprise og 164.000 på NRK TV i løpet av helgen.

Dette er en solid oppgang fra premieren på forrige sesong som tiltrakk seg totalt 833.000 seere.

Prosjektredaktør i NRK, Jan-Egil Ådland sier det er veldig godt å være i gang igjen.

–Mørketidas villeste eventyr fortsetter med å samle og engasjere publikum. Det varmer mitt hjerte å se at seerne fortsetter å velge NRK på lørdagskvelden, og vi skal gjøre det vi kan for ikke å skuffe dem de neste fem ukene.

Programredaktør i NRK, Petter Wallace, er også strålende fornøyd med lørdagens show, og synes det er gledelig at populariteten til programmet er stigende.

– «Maskorama» hadde fantastisk oppslutning i fjor da vi alle var nødt til å sitte hjemme på lørdagskveldene. At populariteten til serien faktisk er stigende nå som vi har andre muligheter, viser vel at vi har et sterkt behov for å leke, og at «Maskorama» tilfredsstiller det behovet i oss, forteller Wallace.

Frosken gikk ut

Allerede første sending måtte en maskert sanger forlate konkurransen. Under froskens hode befant det seg ingen andre enn forlegger Arve Juritzen.

– Jeg er veldig skuffa over å være ute, det har vært så fantastisk gøy å være med, sa Juritzen til NRK.

Dette er første gang Juritzen har sunget på en scene, og selv om han grudde seg litt til øyeblikket han måtte synge uten froskehode, har opplevelsen bare vært positiv.

– Jeg tror veldig mange har en liten popstjerne-drøm, og nå er min oppfylt.

I likhet med oss andre, har ikke Juritzen noen anelse om hvem han sto på scenen med under lørdagens sending.

– Produksjonen har vært utrolig flinke med å holde alt hemmelig. Jeg vet ingenting.

