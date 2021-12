Les kven som vann Maskorama her.

Første til å ryka ut i finalesendinga blei Bamsen, og bak maska gøymde Ingeborg Walther gøymte seg.

Dermed var Dragen og Snømonsteret vidare i finalen og song ein andre song.

Familien Felberg vurderte som vanleg innslaga undervegs i sendinga. Denne kvelden bestod dei av Hilde Wahl, Thomas Felberg, Bianca (11) og Sienna (14).

– Me er klare for Maskorama-finale! Me er superspente på å sjå kven som gøymer seg bak dei tre siste maskene. Dette blir gøy! seier ein entusiastisk Thomas Felberg.

KLAR: Thomas Felberg er spent før kveldens finale. Foto: Privat

Her er vinnaren av årets Maskorama

1. Bamsen: Love On Top – Beyoncé

Bamsen – «Love on top» (Beyoncé) Du trenger javascript for å se video.

Bamsen var første deltakar til å framføra i kveld. Jan Thomas sukka av glede etter bamsen si framføring.

– Bamsen, du er det søtaste som finst! Dette var ei nydeleg oppleving.

Felberg og familien har gode lovord og trilla terningkast fem.

«Blir det vinnerbamse eller bamsemums? Smygende silke på mykt bamsefor. Bamsen smyger seg inn i låta. Og det føles godt. Synger bra og selv om det hakker litt midtveis. Finner bamsen oppdrift og leverer en bra vokal her. Kan det være Ingeborg Walther? Synes bamsen klarer å mane opp til finalefest her og fin start.»

2. Dragen: Unstoppable – Sia

Dragen – «Unstoppable» (Sia) Du trenger javascript for å se video.

Kveldens andre framføring fekk me av Dragen.

– Eg har blitt slengt i bakken, komt meg opp, og leika i vindkasta igjen, sa Dragen i forkant av songen sin.

– Eg tenker veldig mykje! No var det jo ei fele i hintvideon, og eg sa jo Alexander Rybak førre laurdag, og no byrjar eg å tenka at eg kanskje hadde rett, seier dommar Marion Ravn.

Dommar Jan Thomas gjetta Victor Sotberg, medan Nicolay Ramm gjetta Benjamin Silseth.

Frå familien Felberg blei det terningkast fire.

«Flamme på. Her er dragen. Og dragen virker klar for flukt. Dragen åpner kontrollert og synger jo bra her. Ungene tror fortsatt på Victor Sotberg som dragen. Men dragen har vært litt tilslørt av røyk og mystikk igjennom hele sesongen synes vi. Her gjør dragen en godkjent performance, men føler det er noe litt forknytt her på en måte. Men gøy var det.»

3. Snømonsteret: Caruso – Lucio Dalla

Snømonsteret – «Caruso» (Lucio Dalla) Du trenger javascript for å se video.

Snømonsteret leverte ei storslått opera-framføring.

– Eg er heilt sjokkert, seier Marion Ravn.

Jan Thomas fekk høve til å stilla Snømonsteret eit spørsmål.

– Er du ein proff songar?

– Ja, proff og proff fru blom, svarte Snømonsteret.

Jan Thomas meinte det måtte vera Didrik Solli Tangen som gøymer seg bak maska.

Frå dommarane heime i sofakroken blei det full pott.

«Snømonsteret nærmest hinker inn og ser ut som han er klar for å puste liv i fjellsidene rundt seg i sitt egne imaginære univers. Jøss, opera det var overraskende fra snømonsteret og han bruker en helt ny stemme. Dette var en liten venstretackling her. Og vi lurer meget. Det låter jo også meget bra og det høres ut som snømonsteret er enda mer på hjemmebane her enn i rock fra tidligere sendinger. Overbevisende og smått sjokkerende. Kan det være Knut Anders Sørum??»

4. Dragen: The Show Must Go On – Queen

Dragen – «The show must go on» (Queen) Du trenger javascript for å se video.

– Det er det beste han har sunge i heile sesongen. Visst du ikkje er ein artist frå før, må du gi ut musikk etter Maskorama, seier Marion Ravn.

Felberg-familien trilla kveldens andre seksar.

«Da er det tid for siste dyst og dragen starter den siste maskoffen bokstavelig talt. Han synger bra og gir på. Og på refrenget så viser han både flammer og vingestyrke. Overraskende bra sanger hvis det er Victor Sotberg. Men vi følger de yngstes valg her og går for Victor Sotberg igjen. Synes dragen gjør en av sine beste performancer her. Verdig avslutning og dragen gjør et skikkelig bidrag for å vinne.»

5. Snømonsteret: I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston

Snømonsteret – «I wanna dance with somebody» (Whitney Houston) Du trenger javascript for å se video.

Finalekveldens aller siste framføring var det Snømonsteret som stod for. Denne songen fekk både dommarpanel og publikum til å dansa.

– Snømonsteret syng så sjukt bra! sa ei nesten målbunden Ravn.

Dommarane heime i sofakroken er djupt imponerte over Snømonsteret. Samstundes er dei glade for at dei kan få tilbake nattesøvnen etter mange veker med hard grubling.

«Siste ut nå og snømonsteret avslutter maskeballet en gang for alle. I hvert fall for i år. Snart kan vi alle sove godt i forvisshet om at vi ikke lenger lurer på «hvem er bamsen? Hva betydde hintet til snømonsteret?» og lignende tankerekker som har holdt oss her i familien og resten av Norge søvnløse de siste ukene. Og det blir 80-talls gøy og en Whitney Houston klassiker med snømonsteret og han leker seg stemmemessig inn i dette. Viser at han viser forståelse for flere sjangre og etter operaen er jo dette nesten en annen artist. Synes at snømonsteret nesten drar dette i land her nå. En meget bra performance og allsidigheten fra forrige nummer med opera gjør det hele enda mer imponerende. Men hvem er dette? Nå er vi nesten målløse her i sofaen. Didrik Solli Tangen? Knut Anders Sørum? Åge Sten Nilsen? Julenissen?»