– Jeg ser på det fordi det er avslappende, det er lett underholdning.

– Jeg tror det er derfor det har slått så godt an, fordi folk sitter mye hjemme og trenger noe som ikke er så seriøst. Noe som er litt rart å se på.

Hun legger til at hun også vil får det med seg, fordi alle andre også ser på det.

– Det er så mye snakk om Maskorama, legger Gjerde til.

Over en million nordmenn så avmaskeringen av enhjørningen på lørdag og de aller fleste gjennom direkte lineær TV. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

1.139.000 nordmenn så avmaskingen under lørdagens sending av underholdningsprogrammet Maskorama.

Seere er så spent på hvem som er trollet, og håper vedkommende ryker. Du trenger javascript for å se video. Seere er så spent på hvem som er trollet, og håper vedkommende ryker.

Stor suksess i flere land

Medieanalytiker i NRK, Marcus Fredheim, sier det er gledelig at programmet har truffet så bredt.

– Sammenlignet med snittet på lørdager er det flere unge som ser på. Det er gøy at Maskorama er populært i alle aldersgrupper.

– Vi ser at seertallene stiger uke for uke, det er veldig uvanlig. Det viser at det er et program som folk vil se på mens det foregår, sier Fredheim.

13-åringen Nola Kvarme har også sett lørdagsunderholdningen.

– Det er gøy å finne ut hvem som skjuler seg under maskene. Jeg er sikker på at trollet er Ulrikke Brandstorp og tror at vikingen kan være TIX, sier hun.

Og legger til at det har blitt en familieaktivitet hjemme hos dem.

– Det er morsomt å samarbeide om hvem som er bak maskene, også fordi man har forskjellige meninger så programmet fører til en del diskusjoner.

13-åringen Nola Kvarme er blant seerne av Maskorama. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

– Absurd underholdning

Programmet har hatt stor suksess i flere land, blant annet USA. Men hva er det som gjør Maskorama til en seersuksess?

Medieviter, Elisabeth Urdal, mener Maskorama treffer spesielt godt på grunn av korona.

– Jeg tror at nå som ekstra mange sitter hjemme under korona har man behov for å være sammen om et fellesskap ved å se på det andre ser.

Urdal sier de høye seertallene også kan skyldes en blanding av programmets annerledeshet.

Urdal sier Maskorama oppleves som et annerledes program. Foto: Privat

– Programmet er veldig spesielt og skiller seg ut av andre ting man blir servert. Folk engasjerer seg veldig i hvem som gjemmer seg bak masken og det er den interaktiviteten blant seerne som gjør at mange ser på direktesendingen. Man er også litt avhengig av å se det direkte ellers blir det avslørt hvem som er bak masken

– I disse merkelige og tøffe tider har mange et ekstra behov for å se nettopp absurd og ukomplisert underholdning for å få tankene over på andre ting. Da kan et sånt program bli en etterlengtet virkelighetsflukt.