1/12 MGP Subwoolfer på scenen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK Subwoolfer kasta ulvemaskene på direkten under MGP-finalen. Kven var bak maskene? Gaute Ormåsen og Daniel Kvammen Gaute Ormåsen og Ben Adams Erik Kriss og William Høyem Riibe Gaute Ormåsen og Katrine Moholt

2/12 Kunstdebatt Måleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» frå 1893. Illustrasjon: CHRISTIAN KROHG. Det har vore kraftig debatt rundt Nasjonalmuseet og måleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika». Kva var årsaka? Verket har fleire store skadar Det er Christian Krohgs svakaste verk Verket er for kolonialistisk Måleriet er stygt

3/12 Påverkarar Biletet som skapte debatt. Foto: SKJERMDUMP INSTAGRAM Det har vore mykje debatt rundt påverkar Sophie Elise denne månaden. Kva er det eigentlege namnet hennar? Sofie Steen Isachsen Sophie Iselin Isachsen Sophie Elise Isachsen Anne Sofie Steen

4/12 Spel Nytt dataspel skapar debatt. Foto: Warner Bros. Games Eit nytt spel har sett sinnene i kok på internett. Gamarar fortel at dei har blitt trua for å spele kva for eit spel? Atomic Heart Super Mario Harry Potter: The Journey back to Hogwarts Hogwarts Legacy

5/12 Filmfestival Frå den norske barnefilmen «Helt Super». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Kva skjedde med den norske barnefilmen «Helt Super» under filmfestivalen i Berlin? Han fekk pris for beste animasjon Han fekk pris for beste film Filmen vart anklaga for å vere rasistisk og premieren vart utsett Sinte demonstrantar stansa gallapremieren

6/12 Påverkarar Barmeny med emneknagg vakte bråk. Foto: Terje Pedersen / NTB I eit Dagsrevyinnslag om Forsvaret dukka ein kjent påverkar opp på barmenyen. Kven? Kim Kardashian Funkygine Dwayne Johnson Andrew Tate

7/12 Litteraturdebatt Forfattar Tom Egeland er bekymra for sensur. Kvifor? Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK Ingvar Ambjørnsen, Tom Egeland og Tore Renberg tar grep for å verne eigne bøker mot sensur. Kvifor? Dei er engstelege etter endringar i boklova Dei reagerer på fjerning av støytande innhald i Roald Dahls bøker Dei meiner norske forlag er inkompetente Dei stolar ikkje på eigne forlagsredaktørar

8/12 Grammy Kven har laga låt for Beyoncé? Foto: Chris Pizzello / AP Ein norsk produsent vann pris for beste låt i kategorien «Best Dance/Electronic Recording» under Grammy-utdelinga. Kva heiter han? Jens Christian Isaksen Jens Isak Christansen Christian Isak Jensen Christian Jensen

9/12 Kunstkritikk Kva skjedde i operahuset i Hannover? Foto: Julian Stratenschulte / AP Ei tysk kritikar hadde ei særs ubehageleg oppleving i Hannover. Kva skjedde? Ho fekk hundebæsj smurt i andletet Ho vart slått ned Ho vart skjelt ut framfor alle i publikum Ho fekk eit glas vin kasta etter henne

10/12 Litteratur Bret Easton Ellis i Noreg. Foto: Stig Jaarvik / NRK «American Psycho»-forfattar Bret Easton Ellis har nyleg vore i Noreg med si nye bok «Skår». Kva er det som er skummelt i boka? Jordskjelv Seriemordar Mafia Menneskehandel

11/12 Bafta Prisvinnande regissør, men kva for ein film har han laga? Foto: Vianney Le Caer / AP I USA har dei Oscar-utdelinga, i Storbritannia har dei nettopp delt ut Bafta-prisane. Kva for ein film fekk pris for årets beste film? Intet nytt frå Vestfronten The Banshees of Inisherin Triangle of Sadness Avatar: The way of Water

12/12 Popmusikk Foto: ANTONIO CALANNI / AP Musikaren Burt Bacharach vart 94 år gamal. Få låtskrivarar har hatt eit større talent for å lage hitlåtar, men av desse låtane: kva for ein har han IKKJE skrive? I Say a Little Prayer Raindrops Keep Fallin' on My Head That’s what Friends are for My Girl