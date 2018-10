Märtha Louise om Dagbladet-slakt: – Hun har ikke lest boken ordentlig

Prinsesse Märtha Louise lanserte i går den nye boken «Sensitive barn», hvor hun sammen med samarbeidspartner Elisabeth Nordeng gir råd til foreldre med barn som oppleves som ekstra ømfintlige.

Men boken blir alt annet enn hyllet i Dagbladet. Avisens anmelder Cathrine Krøger gir terningkast 1 og overskriften «For noe møl».

Men selv om Prinsesse Märtha anser seg som høysensitiv, og vanligvis er ømfintlig for kritikk, klarer hun å holde presseslakten på avstand.

– Kritikk i pressen er jeg vant til å takle. Så dette holder jeg litt «der ute», sier hun til NRK.

Redaktør: Fordumsfullt, guffent og mobbing

Ikke alle i mediebransjen setter pris på anmelder Krøgers kruttsterke penn. Politisk redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, skriver på sin Facebook-side om anmeldelsen:

«Fordomsfullt og guffent. Dette er mobbing og bør gjenkjennes som det.»

Det avviser Krøger.

– I denne anmeldelsen tenkte jeg: her skal jeg bare sitere. Alt som står der er hentet fra boka. Og det verste er at jeg hadde så mye å ta av, at jeg hadde problemer med å gjøre anmeldelsen kort nok.

KVASS: Cathrine Krøger mener prinsesse Märtha Louises nye bok er en total skivebom. Hun mener man viser til syltynn forskning, at boken har Prinsesse Gullhår-innpakning, og at både Märtha Louise og Elisabeth Nordeng mangler virkelighetssans. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Märtha Louise: Har misforstått grundig

Krøger reagerer på at Märtha Louise og medforfatterne beskriver såkalt høysensitive barn som milde, kreative, mer rettferdige, med evnen til å gruble dypere enn andre og med en sterk empati. Hun mener de blir beskrevet som mennesker som er mer verdt enn andre.

Der har hun misforstått, mener Märtha Louise.

– Da har hun ikke lest boken ordentlig. Dette er ikke et forsøk på å fremstille høysensitive som mer fantastiske enn andre.

Anmelder Krøger forsikrer imidlertid Märtha Louise om at hun har lest boken godt.

– Med henvising til forskning sier de i denne boka at 30 prosent er født lavsensitive. Med tanke på at de høyensitive i denne boka kupper alle gode egenskaper er det ikke mye igjen til det jeg kaller røkla. Det går derfor ikke an å lese annet inn enn at 30 prosent av oss er født mindre høflige, rettferdige, vakre og empatiske enn andre.

BOKSIGNERING: Mandag kveld var det boklansering for "Sensitive barn", og prinsesse Märtha Louise signerte gladelig bøker til de fremmøtte. Pussig nok var ikke Dagbladets anmelder i autografkøen. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

SKEPTISK: Aftenpostens Kjetil Østli har bevisst valgt å unngå en aggressiv tilnærming til boken. Han setter pris på noen av partiene til Märtha Louise, men strever kraftig med å forstå hva som er høysensitivitet og hva som er naturlige reaksjoner på livet selv. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Aftenpostens Kjetil Østlie har valgt en snillere tone enn Krøger i sin anmeldelse, selv om også han sliter med å forstå prosjektet.

– Jeg syns jo ikke dette er en spesielt god bok. Men jeg mener at boka og forfatterne har krav på at jeg møter den med en motstand og en nysgjerrig respekt.

– Burde sendt «Sensitive Barn» til Syria

Det anmelderne Krøger og Østlie iallfall er enige om, er at det blir litt mye finføleri, særlig i et internasjonalt perspektiv.

Krøger mener forlaget burde sendt noen eksemplarer av «Sensitive barn» til flyktningleirene i Syria.

Kjetil Østlie skriver at «når Martha synes at barnebursdagen på Leos lekeland er slitsom, så kunne også en bursdag i Raqqa blitt omtalt som overveldende for de høysensitive grunnet bombene».

Prinsessen kommenterer forslagene slik:

– Sensitive barn fins overalt. Sånn er det. Og vi må lære oss å leve med det uansett hvor vi bor her i verden. Denne boken handler om høysensitive barn ut fra det perspektivet vi ser dem her i Norge.