Marte Michelet gir ut bok for å svare på debatten

I en ny bok svarer Marte Michelet på kritikken hun har fått for boken «Hva visste hjemmefronten?» som kom i 2018.

– Boken gis ut som e-bok i første omgang, forteller forlagssjef i Gyldendal forlag, Reidar Mide Solberg.

Det er ventet at boken kommer neste uke, og trykkes opp som papirbok. Papirboken blir tilgjengelig i bokhandlene i månedsskiftet juni/juli.

Dette er hennes tilsvar til Berggren, Bruland og Tangestuens bok «Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?».

– Det var behov for å komme med et grundig tilsvar på kritikken som har blitt fremstilt av Berggren, Bruland og Tangestuen. Dette handler jo om hvordan vi skal forholde oss til sentrale spørsmål knyttet til vår historie, sier forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg.

– Med denne utgivelsen fører vi debatten om Holocaust i Norge, legger han til.

Omstridt bok

Hvordan kunne det skje at nordmenn hjalp til med å sende jøder til Tyskland? Og i hvilken grad hjalp egentlig nordmenn norske jøder å flykte fra nazistene?

Temaet har blitt diskutert inngående etter at Marte Michelet for tre år siden gav ut boken «Hva visste hjemmefronten?». Boken fikk kraftig kritikk for å inneholde faktafeil og feiltolkninger av historien.

Flere etterkommere av norske motstandsfolk har tidligere varslet at de ville gå til søksmål mot forfatteren, og historikeren Elise Berggren, sammen med historikerne Bjarte Bruland og Mats Tangestuen som står bak boken som kritiserte Marte Michelets arbeid.

Kommer ikke til å trekke tilbake boken

Michelet har tidligere sagt at hun ikke kommer til å trekke tilbake boken, men gir ut helt ny versjon av til høsten. Noe av boken blir nå skrevet på nytt som følge av faktafeil.

«Hva visste hjemmefronten?». Den nye utgaven vil bli en selvstendig utgivelse som har samme fundament som den opprinnelige, men som i tillegg vil omhandle debatten som har fulgt etter den første utgaven ble utgitt i 2018.

Solberg utdyper hvorfor Marte Michelets Tilsvar utgis som bok.

– Dette er på alle måter en uvanlig utgivelse, det er jo en ren respons på motboka. Vi har hatt et ønske om å følge tempoet i debatten i mediene, men samtidig har det vært viktig å være grundige, sier Solberg i Gyldendal.

Han sier at dette ikke ligner på noe vi har publisert tidligere.

– Det er ganske uvanlig å publisere et svar på en motbok knyttet til en sakprosabok, sier han.