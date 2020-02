Marsjerte ut i protest da Polanski fikk filmpris

Flere skuespillere forlot utdelingen i protest da voldtektsdømte Roman Polanski fikk prisen.

Blant dem som gikk var Adèle Haenel, kjent fra filmer som «Vannliljer» og «Portrett av en kvinne i flammer».

Haenel har blitt et symbol for overgrepsofre i fransk kulturliv etter at hun i fjor sto frem og fortalte at hun var blitt misbrukt som barn av en annen regissør.

Hun hevet armen i protest da hun marsjerte ut og ropte: «Det er en skam», skriver Le Figaro.

Les også: Kulturminister åtvarar før fransk filmprisutdeling

Film om Dreyfuss

Roman Polanski har prøvd å sammenligne seg selv med Albert Dreyfus, til tross for at han i sin tid tilstod å ha hatt ulovlig seksuell omgang med en 13 år gammel jente. Foto: Charles Platiau / Reuters

Polanski fikk prisen for filmen «J'Accuse», om den fransk-jødiske offiseren Alfred Dreyfus

Han ble på 1890-tallet feilaktig dømt for forræderi og tysk spionasje.

Saken mot Dreyfus splittet den gang nasjonen og forfatteren Emile Zolan forfattet den gang en forsvar for Dreyfus med tittelen «J'Accuse» – «Jeg anklager».

Polanski har valgt samme tittel for filmen han i dag fikk pris for å ha regissert.

Han fikk derimot ikke prisen for beste film, som i stedet gikk til «Les Misérables»

Til sammen var «J'Accuse» nominert til hele tolv priser, men endte opp med tre. I tillegg til beste regissør fikk den også priser for beste kostymer og beste adapterte manus.

Roman Polanski KAN BLI UTLEVERT: Roman Polanski i retten i Krakow i februar 2015. Foto: Alik Keplicz / Ap Ekspandér faktaboks Polsk filmregissør, utdannet ved filmskolen i Lódz

Kjent for filmer som «Rosemary's Baby» (1968), «Chinatown» (1974) og «Pianisten» (2002)

Unnslapp som barn fangeleiren Auschwitz-Birkenau, der moren hans døde

Spillefilmdebuterte i hjemlandet med «Kniven i vannet» (1962)

Fra 1968 bosatt i USA sammen med sin kone Sharon Tate, som i 1969 ble drept av Charles Mansons disipler

Innrømte i 1977 å ha hatt sex med en 13 år gammel jente, men forlot USA før dommen var sonet ferdig

Ble i 2009 satt i husarrest i Sveits etter en utleveringsbegjæring fra USA, men ble løslatt året etter

(SNL)

Store demonstrasjoner utenfor

Polanski var ikke til stede under kveldens Cesar-utdeling fordi det var ventet store demonstrasjoner mot ham.

86-åringen er kontroversielle etter at han i 1977 innrømmet å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i USA; men rømte landet før han ble dømt.

Han er fortsatt ettersøkt i USA, men Frankrike vil ikke utlevere ham.

Utenfor lokalet hadde mange demonstranter samlet seg og demonstrerte mot prisen til Polanski.