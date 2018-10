Mark Knopfler til NRK: – Jeg kjedet meg i Dire Straits

– Turneene er nok den delen av artistkarrieren som vil få meg til å stryke med. Jeg må bestemme meg for hvor lenge jeg kan fortsette med det, sier Mark Knopfler til NRK.

Den tidligere frontmannen i Dire Straits har herjet scener og hitlister siden 1978. Nå varsler han slutten på førstnevnte.

– Jeg tror at jeg i fremtiden kommer til å turnere mindre. Jeg vil gjerne gå i studio for å spille inn og lage plater. Det tror jeg er noe jeg alltid kommer til å gjøre. Men å fortsette å spille og turnere er jeg usikker på. Det blir vanskeligere og vanskeligere, sier Knopfler.

Mark Knopfler i front for Dire Straits på scenen under en konsert i Oslo i 1992. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Kjedet seg i Dire Straits

NRK møter 69-åringen i London for å snakke om hans niende soloalbum, «Down the Road Whenever», som slippes 16. november.

Plata kommer samme år som førtiårsjubileet for debutalbumet til Dire Straits, som tidligere i år ble tildelt plass i prestisjefylte Rock and Roll Hall of Fame.

Navnet til Knopfler ble imidlertid aldri huket av på gjestelista til innsettelsen i april.

Knopfler sier til NRK at han sjelden retter blikket tilbake til årene som frontmann i et av verdens største rockeband.

– Nei, aldri. Jeg er ikke helt den typen. Jeg er en fyr som endrer meg veldig raskt. Til slutt kjedet jeg meg. Det blir som om jeg fortalte deg at du bare kan bo der du bor resten av livet, og kun skrive om musikk. Slik fungerer ikke jeg, sier Knopfler.

Keyboardist Guy Fletcher og bassist John Illsley i Dire Straits måtte motta honnør uten frontmann Mark Knopfler da bandet ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i april. Foto: Aaaron Josefczyk / Reuters

Dire Straits brøt opp i 1995. Knopfler sier det var fordi han selv ønsket å gjøre noe annet.

– Det handlet for meg om å ha et mer innholdsrikt liv. Nå har jeg nettopp skrevet en musikal, der jeg har hatt 11 musikere i sving. Jeg vil ikke være fire bandkamerater lenger, nå vil jeg ha 11, sier han.

Låtene på det nye albumet er hentet fra musikalen «Local Hero», basert på en film fra 1983, som Knopfler har skrevet musikken og tekstene til.

Mark Knopfler Ekspandér faktaboks Født i Skottland i 1949.

Frontmann og gitarist i gruppen Dire Straits fra 1978 til 1995. Bandet hadde hitsingler som «Money For Nothing», «Sultans of Swing» og «Walk of Life».

Gikk solo i 1995. Gir 16. november ut sitt niende soloalbum, «Down the Road Wherever».

Fordømmer Brexit

69-åringen sier det med årene er blitt enklere å skrive låter. Blant annet fordi samfunnet rundt ham aldri forblir det samme. I hjemlandet har Brexit-bevegelsen dominert samfunnsdebatten de siste årene. Det lar ikke Knopfler gå ubemerket på det nye albumet.

– Jeg husker at folkemusikerne i Northumberland, som min hjemby Newcastle ligger nært, og i Skottland før møttes på pubene på grensen, og hadde et avslappet og godt forhold. Men jeg tror den gryende nasjonalismen har endret det, skapt en annen atmosfære.

– En mer fiendtlig atmosfære?

– Ja, absolutt.

Ønsker seg gitarlærer

Knopfler mener imidlertid et langt liv som låtskriver har gått ut over hans evne som musiker.

– Jeg skulle gjerne hatt mer musikalsk input i utdannelsen min. En ting går alltid på bekostning av noe annet. Man bruker lang tid på låtskrivingen, og neglisjerer kanskje den gitarspillende siden av seg selv, sier Knopfler.

Til NRK bekjenner mannen bak riffene til landeplager som «Money for Nothing» og «Sultans of Swing» at han gjerne skulle hatt en gitarlærer.

– Gjerne en som ringer på døra mi klokka halv ni onsdag morgen. Akkurat sent nok til at jeg har rukket å drikke en kopp kaffe. En lærer som tvinger meg til å jobbe, og som kommer uke etter uke for å følge meg opp og se til at jeg gjør leksene, sier Knopfler.

Lover Norgesbesøk før det er slutt

Om Knopfler skal være hjemme for å ta imot gitarlæreren, må han turnere mindre. Men minst én runde til blir det, lover han. Det skjer til neste år.

– Vil Norge få et besøk før slutten?

– Ja, definitivt. Norway, here I come.