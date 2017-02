Marit Larsen-låt kan vinne tysk ESC

– Marit har et veldig godt forhold til Tyskland så dette er bare morsomt, men også litt sprøtt.

Det sier Silje Larsen Borgan, manager for Marit Larsen, etter det ble klart at den norske popartistens «Wildfire» er en av finalelåtene i årets versjon av tyske Melodi Grand Prix som går av stabelen neste uke.

Låten har imidlertid en litt spesiell bakgrunn.

Ble droppet fra albumet

Poplåten som kan bli hele Tysklands mgp-håp har nemlig aldri ligget på de store hitlistene. Historien ville det annerledes.

For fire år siden skrev Marit Larsen «Wildfire» sammen med de amerikanske låtskriverne Tofer Brown og Greg Holden. Låten var skrevet til Larsens album «When the morning comes.»

– MORSOMT: Manager Silje Larsen Borgan er godt fornøyd med at «Wildfire» blir å høre under de tyske delfinalene i MGP. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Men den kom aldri med på albumet. I stedet havnet den i arbeidsskuffen.

– Låter som skrives men ikke spilles inn og blir utgitt ligger til enhver tid ute i universet blant plateselskaper og låtskrivere. Sangen har nok blitt pitchet inn til et selskap som lager låter til tyske Melodi Grand Prix, forklarer Borgan.

Ifølge Borgan var derfor overraskelsen stor da tyskerne hadde funnet fram den fire år gamle låten fra arbeidsskuffen.

– Vi hadde ikke tenkt noe mer på den låta før den plutselig dukket opp på overflaten her nå.

– Veldig gjevt

Nyheten om at Marit Larsens «Wildfire» kan ende opp som den tyske MGP-låten mottas med begeistring av Morten Thomassen, leder i den norske Melodi Grand Prix-klubben.

– Jeg synes jo det er veldig gjevt. Det viser at komponering er en internasjonal idrett som ikke har grenser. Også er det morsomt at hun kan komme til å representere Tyskland.

– VELDIG GJEVT: Morten Thomassen, leder i den norske MGP-klubben mener det er stas at Marit Larsen sin låt kan bli tyskernes MGP-bidrag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Wildfire» er en av to finalelåter som skal fremføres av finalistene som kvalifiserer seg til de siste av flere delfinale-runder i tysk MGP. Dersom låten, fremførelsen og artisten faller i smak, kan «Wildfire» til slutt ende opp som vinner av tysk MGP og dermed bli tyskernes bidrag til Eurovision Song Contest internasjonalt.

– Gjort det stort i Tyskland

Ifølge Thomassen har «Wildfire» gode odds på papiret med de tre låtskriverne i ryggen.

– Dette er komponister som har gjort det stort før og Marit Larsen gjorde det stort i Tyskland for noen år siden med låten «If a song could get me you».

Men dersom «Wildfire» vinner tyskernes hjerter og blir årets tyske mgp-bidrag legger ikke Thomassen skjul på at det kan bli vanskelig å gå helt til topps når det gjelder som mest i Eurovision Song Contest.

– Tyskland sliter med å bli tatt på alvor og har stort sett plassert seg langt ned på resultatlisten, sier han.

Får en tysk twist

Om «Wildfire» vil gå til topps i Tyskland gjenstår å se. Ifølge Silje Larsen Borgan vil nok låten få ny drakt når den skal framføres på tyske tv-skjermer.

– «Wildfire» er en poplåt med fengende refreng og mye pågangsmot i seg. Men det var egentlig en ganske rolig demo. Jeg har på følelsen at den kanskje har blitt litt mer «beefet» opp i tysk versjon.