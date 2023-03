Marcus og Martinus kom på andreplass i Melodifestivalen

Det ble storfavoritten Loreen som stakk av med seiren i Melodifestivalen. Hun har ligget øverst på oddsen de siste ukene.

Marcus og Martinus måtte nøye seg med andreplassen, slik mange hadde spådd i forkant av finalen.

VANT MELODIFESTIVALEN: Loreen skal representere Sverige i Eurovision Song Contest i mai. Foto: SVT

I kveld står de på scenen i Stockholm hvor de skal fremføre låten «Air». De opptrer som nummer fire av totalt tolv finalebidrag.

– Det viktigste for oss er at vi får vist folket at vi har utviklet oss, både stemme- og musikkmessig, sier de 21 år gamle brødrene da vi møter dem på hotellet deres i Stockholm.

– Å vinne er en ekstra bonus, men vi ønsker jo mest å bare imponere de som ser på, forteller Marcus.

Men han blir raskt irettesatt av broren:

– Marcus, vi lagde denne sangen for å vinne! Vi håper på å vinne, og det gjør du også, det vet jeg.

MGP-MØTE: Tidligere i dag fikk brødrene møte Norges MGP-vinner Alessandra Mele. Hun er i Stockholm for å opptre på Melfest. Foto: Trygve Heide / NRK

De har ligget som nummer to til å vinne konkurransen på den internasjonale oddsen etter at alle finalebidragene ble klare. På toppen troner Loreen med låten «Tatoo».

Ja, hun samme som sikret Sverige Eurovision-seier i 2012 med låten «Euphoria».

I Sverige har mange tro på at den norske duoen kan sanke mange stemmer i kveld.

– Marcus og Martinus har hatt mange fans i Sverige siden gjennombruddet deres. Og etter seieren i Masked singer (svenske Maskorama) og deltakelsen i Melodifestivalen har fanskaren bare vokst, sier Torbjörn Ek, reporter i Aftonbladet.

– Jeg tror de er de eneste i kveld som har en sjanse til å utfordre Loreen. Selv om den sjansen kanskje er bitteliten.

GENERALPRØVER: NRK var til stede på den første av to generalprøver før finalen. Foto: Trygve Heide / NRK

Svensk base

I 2020 signerte brødrene med Universal Music Sverige og har for tiden base i Stockholm. De forteller at de har fått noen reaksjoner fra hjemlandet etter at det ble annonsert at de skulle delta i Melodifestivalen.

– Vi har fått reaksjoner fra nordmenn som sier at de ikke er så «happy» for dette. Men vi har heldigvis mange folk rundt oss og som støtter oss.

FAVORITTER: Flere av mediene som er tilstede under Melodifestivalen trekker frem Marcus og Martinus som en av favorittene. Foto: Trygve Heide / NRK

– Vi ble også spurt om å være med i MGP i Norge, men det var mange måneder etter at vi hadde gjort låten vår klar for Melodifestivalen.

Det er ikke uvanlig at land som deltar i Eurovision Song Contest velger artister fra andre land til å fremføre deres bidrag. Brødrene trekker selv frem det norske vinnerbidraget fra 1985, Bobbysocks.

– Der var det jo ei som var svensk og ei som var norsk.

Og de refererer da selvsagt til Elisabeth Andreassen og Hanne Krogh.

Melodifestivalen sendes på SVT fra kl. 20.00 i kveld.