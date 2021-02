Brian Hugh Warner skapte en karriere ved å sjokkere.

Med et artistnavn som blandet Marilyn Monroe og massemorderen Charles Manson ble han gjennom 90- og 2000-tallet en av de mest kontroversielle og omdiskuterte musikerne i moderne tid.

Brian Warner, mer kjent som Marilyn Manson, sammen med ekskjæresten Evan Rachel Wood i Foto: Scott Wintrow / AFP

Fra 2007 til 2010 var Warner sammen med skuespiller Evan Rachel Wood. Wood har i senere tid har gjort suksess med HBO-serien «Westworld».

I etterkant av Metoo-bevegelsen har Wood flere ganger de siste årene snakket om at hun tidligere har vært i et voldelig forhold.

Først denne uken røpet hun hvem hun siktet til.

– Navnet på min overgriper er Brian Warner, kjent for verden som Marilyn Manson, skrev Wood på Instagram.

Wood hevder Warner begynte å «groome» henne da hun var tenåring, og «deretter mishandlet meg på det groveste i årevis». Wood var 19 da forholdet startet, Warner 38.

I innlegget hevder Wood også at Warner hjernevasket henne på en slik måte at hun etter hvert underkastet seg ham. Wood, som i dag er 33 år gammel, skriver også at hun er ferdig med å leve i frykt for utpressing.

– Jeg er her for å avsløre denne farlige mannen og oppfordre de mange bransjene som har lagt ting til rette for ham, før han ødelegger flere liv.

Brian Warner, eller Marilyn Manson, gjorde det til en karriere å sjokkere. Her kastes han møbler fra et hotellrom i Las Vegas i 1998. Foto: Jeff Scheid / AP

Avviser anklagene

Tirsdag valgte Warner å svare på anklagene fra Wood og flere andre kvinner.

52-åringen skriver i et kortfattet innlegg på sin artistside på Instagram at «kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten».

Warner understreker også at alle hans tidligere forhold har vært med samtykke.

«Uansett hvordan og hvorfor andre nå velger å gi en feil fremstilling av fortiden, så er det sannheten», skriver Warner.

Associated Press skriver tirsdag at det ikke har lyktes nyhetsbyrået få klarhet i om anklagene om Warner er anmeldt.

Snakket om å skade Wood i intervju

At Warners kunst har vært kontroversiell, er ingen overdrivelse. Warner har flere ganger opptrådt i Norge, blant annet på Quartfestivalen i 2007, der han på karakteristisk vis gjorde en del obskøne bevegelser med mikrofonen.

Marilyn Manson opptrer på Quartfestivalen i Kristiansand. Foto: Erik Johansen / NTB

De siste dagene har også et intervju med magasinet «Spin» to år senere fått fornyet oppmerksomhet.

«Marilyn Manson skrøt av å ha mishandlet Evan Rachel Wood. Ingen lyttet», skriver forfatteren Jill Boomer i en kommentar i NBC News.

I Spin-intervjuet snakket Warner om at tiden etter bruddet med Wood var en av de tøffeste periodene i livet hans. Warner forteller også at han ringte ekskjæresten 158 ganger i løpet av en dag.

Warner forteller også at sangen «I Want to Kill You Like They Do in the Movies» handlet om voldelige fantasier han har hatt om Wood.

I Spin-intervjuet gir Warner også en detaljert beskrivelse av hvordan han skulle skade ekskjæresten.

I 2020 sa Warners PR-team til magasinet Metall Hammer at uttalelsene bare var et resultat av en teatralsk rockeartist som promoterte en plate.

Droppes

Kort tid etter Woods innlegg sto fire andre kvinner, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan, Gabriella og Ashley Waters fram med lignende historier om Warner. Flere av dem fortalte blant annet at de lider av posttraumatisk stressyndrom etter å ha vært sammen med Manson.

Anklagene førte til at Warners plateselskap, Loom Vista Recordings, ikke lenger vil ha ham i stallen.

I en uttalelse gjengitt av Variety heter det også at selskapet ikke vil promotere Warners siste album, gitt ut i fjor. Tirsdag ble det klart at også de to TV-selskapene Starz og AMC dropper Warner fra episoder i seriene «American Godz» og «Creepshow».

«Starz stiller seg bak alle ofre og overlevende etter mishandling», heter det i en uttalelse, ifølge Deadline.

Marilyn Manson venter på å betale bøter for ordensforstyrrelse i Michigan i 2002. Foto: Paul Sancya / AP

Får støtte av senator

De siste dagene har også flere andre slått ring rundt kvinnene som sto frem.

Skuespiller Rose McGowan, som var forlovet med Warner i to år, sier i en Instagram-video at hun er stolt av at Wood og de andre har stått frem. Samtidig påpeker McGowan at Warner «ikke var sånn mot henne».

Wood har også fått støtte av California-senator Susan Rubio (50). Rubio skriver på Instagram at hun selv har vært offer for mishandling, og at det er viktig at slike saker etterforskes.