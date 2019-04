Mannlig kultforfatter var to kvinner – som lurte en hel verden

«LeRoy skildrer en underverden vi helst ikke vil se, men som likefullt finnes, temmelig nær oss, i alle land,» skrev NRK i en anmeldelse av boka «Sarah» i 2003.

Men det var ikke bare NRK som ble lurt.

På bildet øverst i denne saken holder U2-vokalist Bono armen rundt kultforfatteren JT LeRoy.

Eller, mer presist, Bono tror han gjør det.

For bak de store solbrillene skjulte det seg en annen person. Kritikere og litteraturelskere i hele verden ble forført og forledet av verkene til JT LeRoy. Hollywood-kjendisene festet med ham.

Det de ikke visste var at «han» var to ulike kvinner. Det var nemlig en tidligere punkrocker og telefonsexselger som skrev bøkene. Og så var det svigerinnen hennes som utga seg for å være ham i offentligheten, på rød løper og skålende med fiffen.

Denne uka hadde filmen om «tidenes litteraturbløff» kinopremiere i USA.

Filmen «JT LeRoy» forteller historien om litteraturbløffen Du trenger javascript for å se video.

Hiv-positiv trans-person

Det er ikke uvanlig at forfattere skriver under pseudonym, men det tilhører sjeldenhetene at det går så langt som i dette tilfellet, at en annen person reiser verden rundt for å utgi seg for å være forfatteren.

Og så handler det litt om tematikken. Alle trodde det var en ung forfatter som hadde kjempet seg gjennom mishandling i barndommen. Leserne trodde det var fortellingene til en hiv-positiv eks-prostituert trans-person.

Historiene til en ung mann rundt 20.

Ikke ordene til Laura Albert, en kvinne i midten av 30-åra.

– Jeg kan forstå at folk ble såret, men det var aldri en spøk for meg, sa Albert til People i 2016, da det ble lansert en dokumentar om henne.

Hun ble stemplet som den største bløffen i litteraturen av amerikansk presse.

– Det var ikke en svindel. For når JT følte smerte og var suicidal, så var det ekte for meg. Det var ekte.

BENEKTER SVINDEL: Savannah Knoop og Laura Albert lurte en hel litteraturverden i flere år, men vil ikke karakterisere det som svindel. Foto: Amazon Studios / Magnolia Pictures

Ble selv misbrukt

Både The Guardian og Time Magazine har listet opp det de mener er de ti største litteratursvindlene i historien. Laura Albert er med på listene hos begge.

– Dette er kanskje den mest suksessfulle av dem alle. Den er veldig dekkende for bokindustriens problematiske forelskelse i autensitet i skjønnlitteraturen, skrev The Guardian.

Laura Albert har fortalt at det startet med at hun ringte hjelpetelefoner for overgrepsofre, og at hun da introduserte seg som JT. Albert sier hun ble misbrukt som barn, men at det ifølge henne var så mange fordommer mot kvinners seksualitet på 90-tallet at hun bare ble tatt på alvor dersom hun utga seg for å være en gutt.

– For å bli hørt måtte jeg være en blond gutt med blå øyne. Jeg var fylt med så mye skam, men som JT kunne jeg snakke om det, og jeg kunne få hjelp, har Albert fortalt.

Det var slike samtaler hun ble oppfordret til å skrive ned tankene sine. Så selv om alle trodde JT var en ung mann som fortalte en reell historie, mener Albert at den ikke er falsk – fordi hun sier hun «var JT».

Kjendisfester

JT LeRoy festet med kjendiser som Winona Ryder, Eddie Vedder, Michael Stipe, Cortney Love, Bono og Calvin Klein. «Han» ble en såkalt it-boy i Hollywood. En alle snakket om, og gjerne ville bli sett sammen med.

I ITALIA: Her er Savannah Knoop på en filmpremiere i Roma i 2005, ett år før hun og Laura Albert ble avslørt. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Ingen av dem visste hvem de møtte.

Superstjernene møtte Savannah Knoop – og når de trodde de snakket med LeRoy på telefonen, så var det Laura Albert i den andre enden. Forfatteren fikk svigerinnen til å være ansiktet utad, fordi hun mente hennes androgyne utseende kunne få henne til å bli tatt for å være en ung mann.

Tross dette vil ikke Albert karakterisere det som svindel, og det går heller ikke Knoop med på at det var.

– Media og leserne omfavnet LeRoy så lett. Folk slukte offerrollen hans, som var en del av fortellingen, sier svigerinnen til BBC, i forbindelse med lanseringen av filmen.

Men det var ikke alle som slukte historien rått, og til slutt fikk noen journalister hull på verkebyllen som begynte å plage litteraturamerika.

Lurte agenten sin

Etter noen måneder med heftige spekulasjoner kom The New York Times med hele historien, etter å ha studert bilder, sjekket reisedokumenter og snakket med en rekke kilder. Avisa avslørte spillet og at bøkene var forfattet av Laura Albert, og at det var svigerinnen Savannah Knoop som var den fysiske kvinnen bak mannen.

– Jeg trenger ikke dette i livet mitt nå, var alt Knoop sa til Times før hun la på.

Albert ville heller ikke kommentere saken, men advokaten hennes Peter Cane sendte ut følgende uttalelse:

«Som en transperson, som ofte blir angrepet, bruker jeg stand-in for å beskytte identiteten min,» var forklaringen.

Hennes agent Ira Silverberg var blant dem som følte seg lurt.

– Å late som du er en person som dør av aids, i et miljø som har mistet så mange forfattere og stemmer til sykdommen, og å dra nytte av den sympatien og empatien, er svært uheldig. Det er mange som trodde de støttet ikke bare en sterk og innovativ stemme, men også at vi støttet en person, sa Silverberg.

Filmkrangel

Laura Albert har ikke vært involvert i filmatiseringen av «JT Leroy», hvor Laura Dern spiller Albert og Kristen Stewart spiller Knoop. Forfatteren gikk «under jorda» etter avsløringen i 2006, men dukket opp igjen i forbindelse med dokumentaren som kom ti år seinere.

PREMIERE: Kristen Stewart spiller Savannah Knoop i filmen «JT LeRoy», som hadde premiere på fredag. Foto: Matt Winkelmeyer / AFP

Siden har det vært stille. Også mellom svigerinnene. Albert liker dårlig at Knoop har skrevet om å være LeRoy og nå tjener penger på historien.

– Vi har vært litt i kontakt, men det er på en måte en gjensidig respekt og avstand, sier Knoop til BBC.

Det var derimot lang mellom respekten da Alberg kom med en lang tirade på Twitter for en drøy uke siden, hvor hun angrep både filmskaperne og Knoop.

Svigerinnen har selv uttalt at filmen ikke er en nøyaktig gjengivelse av virkeligheten.

Litt sånn som spillet deres på 2000-tallet, med andre ord.